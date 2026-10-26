Gegen Rechtsruck in der Region
Flávio Bolsonaro fordert Annullierung der Wahl in Brasilien
Vor der Stichwahl in Brasilien
Flávio Bolsonaro will die Stichwahl ums Präsidentenamt annullieren lassen.
Ettore Chiereguini. DPA

Der unterlegene Präsidentschaftskandidat Flávio Bolsonaro will die Stichwahl in Brasilien wegen einer um zwei Stunden verlängerten Öffnungszeit der Wahllokale annullieren lassen. Er könne das Wahlergebnis unmöglich anerkennen, sagte der rechte Senator und Sohn des früheren Staatschefs Jair Bolsonaro vor Journalisten. Zuvor hatte das Oberste Wahlgericht den linken Amtsinhaber Lula zum Sieger der Stichwahl erklärt.

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Brasília (dpa) - Der unterlegene Präsidentschaftskandidat Flávio Bolsonaro will die Stichwahl in Brasilien wegen einer um zwei Stunden verlängerten Öffnungszeit der Wahllokale annullieren lassen. Er könne das Wahlergebnis unmöglich anerkennen, sagte der rechte Senator und Sohn des früheren Staatschefs Jair Bolsonaro vor Journalisten. Zuvor hatte das Oberste Wahlgericht den linken Amtsinhaber Lula zum Sieger der Stichwahl erklärt.

© dpa-infocom, dpa:261025-930-892809/4

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