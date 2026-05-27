Unruhe im Ostseeraum: Ein russischer Militärflieger soll in Finnlands Luftraum eingedrungen sein. Die Finnen haben schon einen Verdacht, was dahinterstecken könnte.

Porkkala (dpa) – Ein russisches Militärflugzeug steht nach Angaben von Finnlands Verteidigungsministerium im Verdacht, finnischen Luftraum verletzt zu haben. «Eine Untersuchung des mutmaßlichen Luftraumverstoßes wurde sofort eingeleitet», sagte Verteidigungsminister Antti Häkkänen laut einer Mitteilung. Der Flieger könnte demnach im finnischen Meerbusen vor der Halbinsel Porkkala zwischen Finnland und Estland einem Gewitter ausgewichen sein. Die Luftwaffe habe mit einem Einsatzflug reagiert, hieß es in der Mitteilung. Die Grenzschutzbehörde untersuche den Vorfall nun.

In den vergangenen Monaten waren im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine mehrfach fehlgeleitete ukrainische Drohnen in den finnischen Luftraum eingedrungen oder auf finnischen Boden abgestürzt. Finnland teilt eine mehr als 1.300 Kilometer lange Grenze mit Russland.