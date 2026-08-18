Großbritanniens Premier Andy Burnham schreibt Nachrichten mit einer Person, die sich als Trumps Stabschefin Susie Wiles ausgibt. Die Sache kommt ihm schnell suspekt vor, sagt Burnham.

London/Wolverhampton (dpa) – Der britische Premierminister Andy Burnham schämt sich nicht für Nachrichten, die er mit einer Person ausgetauscht hat, die sich als Stabschefin von US-Präsident Donald Trump ausgab. «Es gab einen minimalen Austausch – nichts von Bedeutung -, ich habe schnell begriffen, dass das gemeldet werden muss, und das habe ich getan», sagte Burnham der Nachrichtenagentur PA zufolge am Rande eines Termins in Wolverhampton. Alle Politiker seien mit solchen Situationen konfrontiert. «Ich habe alles richtig gemacht.»

Zuvor hatte «Politico» am Montag unter Berufung auf Beamte berichtet, Burnham habe Nachrichten mit jemandem geschrieben, der behauptet habe, Susie Wiles zu sein, bevor er misstrauisch geworden sei. Die Regierung hatte das zunächst nicht bestätigt.

Bereits im vergangenen Jahr hatte das FBI Berichten zufolge Ermittlungen eingeleitet, nachdem Senatoren, Gouverneure und US-Geschäftsleute Nachrichten und Anrufe von einer Person erhalten hatten, die sich als Trumps Stabschefin ausgegeben hatte.

Wiles ist als Stabschefin dafür verantwortlich, den Regierungsalltag des Präsidenten zu organisieren.