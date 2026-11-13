Die AfD schickt einen eigenen Kandidaten ins Rennen um das Amt des Bundespräsidenten. Es sieht nach einem prominenten deutschen Ex-Fußballer aus.

Berlin (dpa) – Die AfD wird nach dpa-Informationen voraussichtlich Ex-Nationalspieler und Fußball-Weltmeister Thomas Berthold als Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten aufstellen. Eine offizielle Beratung und Entscheidung darüber soll aber erst am Samstag bei einer Konferenz des Bundesvorstands mit den Landesvorsitzenden fallen.

Vorab hatte es geheißen, es werde ein «Mann aus der Mitte der Gesellschaft» sein. Bei der Bundesversammlung 2022 hatte die AfD den früheren Chef der Werte-Union, Max Otte, aufgestellt, der deshalb später aus der CDU ausgeschlossen wurde.

Die Nominierung eines eigenen Kandidaten durch die AfD hat eher symbolische Bedeutung. In der Bundesversammlung, die am 30. Januar zusammentritt, dürfte die von Union und SPD nominierte CSU-Politikerin Ilse Aigner die Mehrheit für das höchste Staatsamt bekommen und damit Frank-Walter Steinmeier nachfolgen.

62 Länderspiele und Kritiker von Corona-Schutzmaßnahmen

Thomas Berthold spielte in seiner Karriere unter anderem für Eintracht Frankfurt, den FC Bayern und den VfB Stuttgart. Der Verteidiger absolvierte 62 Länderspiele, 1990 wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister in Italien. Nach seiner Laufbahn war er unter anderem als Manager von Fortuna Düsseldorf und für mehrere Fernsehsender sowie Zeitschriften als Experte tätig.

In der Corona-Pandemie trat er als Kritiker der damaligen Maßnahmen auf. Diese seien «völlig überzogen», sagte er 2020 der Deutschen Presse-Agentur. In einer Rede bei einer Veranstaltung «Querdenken 711» in Stuttgart erklärte Berthold unter anderem, dass sein Vertrauen in die politische Führung bei «unter Null» angekommen sei.