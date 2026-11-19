Er wurde im Jemen entführt - und half selbst, Geiseln freizubekommen. Er war Botschafter in den USA, Genschers Büroleiter und Staatssekretär unter Joschka Fischer. Nun ist Jürgen Chrobog gestorben.

Berlin (dpa) – Der frühere Diplomat Jürgen Chrobog ist tot. Chrobog, der Staatssekretär im Auswärtigen Amt und Botschafter in Washington war, starb am Montag in Berlin im Alter von 86 Jahren, wie seine Familie der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Der 1940 in Berlin geborene Chrobog begann seine Diplomatenkarriere 1972. Die deutsche UN-Vertretung in New York sowie die EU in Brüssel und Singapur gehörten zu seinen Auslandsstationen. In Bonner Regierungszeiten war der Jurist von 1984 bis 1991 Leiter der Presseabteilung und Sprecher des Auswärtigen Amts. Als Politischer Direktor war er einer der engsten Berater von Außenminister Hans-Dietrich Genscher.

2005 wurden Chrobog und seine Familie im Jemen entführt

Chrobog, seine Frau Magda Gohar-Chrobog und seine drei Söhne waren 2005 im Jemen entführt worden – sie wurden auf einer privaten Reise Zufallsopfer. Nach etwa drei Tagen wurde die Familie freigelassen.

Im Jahr 2003 hatte er als Staatssekretär die deutschen Verhandlungen zur Freilassung europäischer Geiseln geführt, die von islamistischen Gruppen in der algerischen Sahara entführt worden waren. Seine Bemühungen führten zur sukzessiven Freilassung Dutzender Staatsbürger aus mehreren europäischen Ländern.

1995 wurde Chrobog Botschafter in Washington. Sechs Jahre agierte er auf dem wohl wichtigsten deutschen Botschafterposten, bevor er Anfang Juli 2001 Staatssekretär unter Außenminister Joschka Fischer in Berlin wurde. Nach seiner Pensionierung übernahm Chrobog im Juli 2005 den Vorstandsvorsitz der BMW-Stiftung Herbert Quandt, 2022 erschienen seine Memoiren «Ein Leben in der Politik».