32 Milliarden Euro hat die EU 2025 für Klimaschutz bereitgestellt. Neue Hilfsgelder will sie auf dem UN-Gipfel nicht diskutieren. Worauf es Chefdiplomat Hoekstra stattdessen ankommt.

Antalya (dpa) – Die UN-Klimakonferenz in der Türkei sollte nach Ansicht der EU alle Staaten zu einer beschleunigten Elektrifizierung sämtlicher Lebensbereiche verpflichten – und zwar auf Basis sauberer Energie. «Genau das ist es, was die Welt braucht. Und genau das sollte auch im Mittelpunkt eines Abkommens stehen – sofern es uns gelingt, ein solches zu erzielen», sagte der EU-Chefverhandler Wopke Hoekstra vor Journalisten in Antalya.

Europa begrüßt laut Hoekstra den Vorschlag der türkischen Präsidentschaft, bis 2035 den Anteil von Strom am Endenergieverbrauch weltweit merklich zu steigern, von jetzt 23 auf 35 Prozent. Gemeint ist die Energie, die Haushalte, Industrie, Verkehrsteilnehmer, Dienstleister sowie Datenzentren und Landwirte tatsächlich nutzen. Die Idee dahinter: Weltweit sollen mehr Autos, Heizungen und Industrieanlagen über Strom laufen, statt Sprit oder Gas zu verbrennen. Dies brächte große Effizienzgewinne mit sich und würde dem Klimaschutz helfen – besonders, wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen wie Sonne, Wasser oder Wind kommt.

Ob es dieser Vorschlag in die geplante Abschlusserklärung schafft, war am Mittwoch angesichts des Widerstands etlicher Staaten noch unklar. Die Konferenz der knapp 200 Staaten mit mehr als 95.000 registrierten Teilnehmern endet planmäßig am Freitagabend; eine Verlängerung ist aber üblich und wahrscheinlich.

EU-Klimakommissar Hoekstra rief die Regierungsvertreter auf der COP31 überdies dazu auf, ihre auf vorherigen Klimakonferenzen getroffenen Beschlüsse auch in die Tat umzusetzen: die Abkehr von Öl, Gas und Kohle sowie die angestrebte Verdreifachung erneuerbarer Energien und der Energieeffizienz bis 2035.

Keine Debatte über frisches Geld

Zur Forderungen nach zusätzliche Hilfsgeldern Europas für arme Staaten, die stark unter der Erderhitzung leiden, sagte Hoekstra, die EU sei schon jetzt der größte Geber. Allein im Jahr 2025 hätten die EU und ihre 27 Mitgliedstaaten gut 32 Milliarden Euro an Klimafinanzierung aus Steuergeldern bereitgestellt. Nun seien andere Staaten gefordert, ihren Teil beizutragen. Im Blick haben EU-Politiker dabei zumeist die reichen Golfstaaten oder China, die in der veralteten UN-Logik immer noch als Entwicklungsstaaten gelten und nicht zu Zahlungen verpflichtet sind.

Hoekstra sagte, der EU gehe es zurzeit um die praktische Frage, dass zugesagte Mittel auch dort ankommen, wo sie gebraucht werden – insbesondere bei den kleinen Inselstaaten und den am wenigsten entwickelten Ländern. «Wir sollten jedoch davon absehen, erneut eine Debatte über frisches Geld zu führen. Das wird auf kein Gehör stoßen und wird auch kein Ergebnis dieser COP sein.»

EU zu ihren Klimafinanzen 2025