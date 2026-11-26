Jahrelang kämpft eine Frau, die als Kind von einem katholischen Priester sexuell missbraucht worden war, vor Gerichten für ein hohes Schmerzensgeld. Welche Bedeutung hat das Urteil?

Köln (dpa) - In einem wegweisenden Urteil hat das Oberlandesgericht (OLG) Köln das Erzbistum Köln zur Zahlung eines Rekord-Schmerzensgeldes von 550.000 Euro an eine Betroffene von sexuellem Missbrauch verurteilt. Es ist die höchste Summe, die ein deutsches Gericht einem Missbrauchsopfer der katholischen Kirche bisher zugesprochen hat - das bisherige Maximum lag bei 300.000 Euro. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Urteil.

Um welchen Fall geht es?

Die 60-jährige Melanie F. war in ihrer Kindheit in den 1970er und 1980er Jahren Pflegetochter eines Priesters, von dem sie viele Male vergewaltigt wurde. Der Täter wurde 2022 zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren verurteilt. Er hatte von 1993 bis 2018 noch neun weitere Mädchen schwer sexuell missbraucht.

Für das ihr zugefügte Leid verklagte Melanie F. das Erzbistum Köln auf 830.000 Euro Schmerzensgeld. Das Landgericht Köln hatte die Klage im vergangenen Jahr abgewiesen. Begründung: Der Priester habe «mehr oder weniger als Privatperson» gehandelt und nicht in Ausübung eines öffentlichen Amtes. Deshalb könne das die Kirche nicht haftbar gemacht werden. Die Klägerin legte Berufung gegen das Urteil ein.

Was hat das OLG entschieden?

Laut Urteil muss das Erzbistum Köln der Klägerin 550.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Auf diese Summe sollen 360.000 Euro angerechnet werden, die die Frau bereits von der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA) der katholischen Kirche erhalten hat.

Der Vorsitzende Richter Ralf-Peter Sossna sagte, der Priester habe sich schon in seiner Zeit als Diakon, als er noch nicht zum Pflegevater berufen war, «unter dem Deckmantel seiner kirchlichen Tätigkeit» an die Klägerin herangemacht. Über seine Stellung als Diakon habe er sich «eine glaubwürdige Legende» geschaffen, über deren Nimbus er nach seiner Priesterweihe überhaupt Pflegekinder bekommen habe.

Der Täter habe seine Stellung als «Mann der Kirche» gezielt für den Missbrauch ausgenutzt, die Taten habe er überwiegend im Pfarrhaus begangen. Anders als das Landgericht sehe das OLG daher sehr wohl ein Zusammenhang zwischen der kirchlichen Tätigkeit des Geistlichen und seinen Missbrauchstaten. Der Senat hat gegen das Urteil keine Revision zugelassen.

Welche Summen haben Missbrauchsopfer in der Vergangenheit erhalten?

Als bisher höchste Summe hatte das Landgericht Köln 2023 einem Mann 300.000 Euro zugesprochen, der in den 1970er Jahren als Messdiener jahrelang von einem Priester sexuell missbraucht worden war.

Unabhängig von juristischen Klagen leistet die katholische Kirche sogenannte Anerkennungsleistungen als freiwillige Zahlungen für Missbrauchsbetroffene. Die dafür zuständige UKA hat seit ihrer Gründung vor fünf Jahren nach eigenen Angaben bisher insgesamt mehr als 93 Millionen Euro bewilligt. Im Durchschnitt erhielten Antragsteller knapp 34.000 Euro, in 47 Fällen wurden jeweils mehr als 250.000 Euro gezahlt.

Welche Bedeutung hat das OLG-Urteil für Betroffene?

Aus Sicht des Kirchenrechtlers Thomas Schüller ist das Urteil bahnbrechend in Bezug auf die Amtshaftung von Priestern. Künftig könnten sich Bistümer nicht mehr damit herausreden, dass ein Priester einen Missbrauch in seiner Freizeit begangen habe. «Das OLG hat die perfide Argumentation der Anwälte des Erzbistums demaskiert und ganz klar festgestellt: Es gilt die Amtshaftung.»

Matthias Katsch von der Betroffenen-Initiative «Eckiger Tisch» sagte, das Urteil werde viele Missbrauchsopfer ermutigen ebenfalls zu klagen. Die Amtshaftung des Priesters sei nun gerichtlich festgestellt worden, darauf könnten sich andere Betroffene künftig berufen.

Wie ist die Höhe des Schmerzensgeldes einzuschätzen?

Die Klägerin hatte 830.000 Euro gefordert. Diesen Betrag hielt das OLG für zu hoch. Eine solche Summe sei Menschen vorbehalten, die ihre Lebensqualität durch schwerste irreversible körperliche und geistige Schäden vollständig verloren hätten.

Nach Auffassung von Schüller ist die zugesprochene Summe von 550.000 Euro dennoch außergewöhnlich. «Hier hat ein Gericht die langfristigen Folgen eines sexuellen Missbrauchs endlich zumindest ansatzweise goutiert.»

Können andere Missbrauchsopfer nun auch auf mehr Schmerzensgeld hoffen?

Jeder Fall müsse individuell geprüft werden, sagte Schüller. Er gehe davon aus, dass sich andere Gerichte bei der Frage der Amtshaftung künftig an dem OLG-Urteil orientieren werden, so dass im Ergebnis mehr Schmerzensgeld-Klagen stattgegeben werde. Allerdings werde das Schmerzensgeld wohl nur in Einzelfällen so hoch ausfallen wie bei Melanie F.

Was sagt die Klägerin?

Ihr Anwalt Eberhard Luetjohann begrüßte es, dass das OLG die Amtshaftung der Kirche festgestellt habe. Bezüglich der Höhe des Schmerzensgeldes sprach er von einem Fehlurteil. Es sei unverständlich, dass das Gericht die UKA-Zahlung in den Gesamtbetrag einbezogen habe.

Melanie F. sagte, sie sei erleichtert, dass ihr jahrelanger juristischer Kampf nun ein Ende gefunden habe. Mit dem erlittenen Missbrauch werde sie aber nie abschließen können: «Man kann es nicht verdrängen, man lebt damit.»

Wie reagiert das Erzbistum Köln?

Das Erzbistum Köln erklärte in einer Stellungnahme, es nehme das OLG-Urteil «mit Respekt» zur Kenntnis. Die Entscheidung von Erzbischof Rainer Maria Woelki, auf die Einrede der Verjährung zu verzichten, habe eine gerichtliche Aufarbeitung überhaupt erst möglich gemacht. Zudem verwies das Erzbistum auf die 360.000 Euro, die Melanie F. «in Anerkennung ihres Leids» bereits erhalten habe.