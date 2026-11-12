Jackson
Erstmals seit 1982: Demokrat holt Senatssitz in Mississippi
Midterms in den USA - Mississippi
Der Demokrat Scott Colom hat sich im knappen Rennen um den Senatssitz im südlichen US-Bundesstaat Mississippi durchgesetzt. (Archivbild)
Ellen Schmidt. DPA

Erstmals seit mehr als vier Jahrzehnten hat ein Demokrat im südlichen US-Bundesstaat Mississippi eine Wahl für den US-Senat gewonnen. Rechtsanwalt Scott Colom siegte im Rennen gegen die Republikanerin Cindy Hyde-Smith knapp, wie die Nachrichtenagentur AP gut eine Woche nach der Abstimmung auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wahlbefragungen berichtete.

Jackson (dpa) – Erstmals seit mehr als vier Jahrzehnten hat ein Demokrat im südlichen US-Bundesstaat Mississippi eine Wahl für den US-Senat gewonnen. Rechtsanwalt Scott Colom siegte im Rennen gegen die Republikanerin Cindy Hyde-Smith knapp, wie die Nachrichtenagentur AP gut eine Woche nach der Abstimmung auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wahlbefragungen berichtete.

© dpa-infocom, dpa:261111-930-981776/1

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