Jackson Erstmals seit 1982: Demokrat holt Senatssitz in Mississippi dpa 12.11.2026, 00:17 Uhr

i Der Demokrat Scott Colom hat sich im knappen Rennen um den Senatssitz im südlichen US-Bundesstaat Mississippi durchgesetzt. (Archivbild) Ellen Schmidt. DPA

Erstmals seit mehr als vier Jahrzehnten hat ein Demokrat im südlichen US-Bundesstaat Mississippi eine Wahl für den US-Senat gewonnen. Rechtsanwalt Scott Colom siegte im Rennen gegen die Republikanerin Cindy Hyde-Smith knapp, wie die Nachrichtenagentur AP gut eine Woche nach der Abstimmung auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wahlbefragungen berichtete.

Jackson (dpa) – Erstmals seit mehr als vier Jahrzehnten hat ein Demokrat im südlichen US-Bundesstaat Mississippi eine Wahl für den US-Senat gewonnen. Rechtsanwalt Scott Colom siegte im Rennen gegen die Republikanerin Cindy Hyde-Smith knapp, wie die Nachrichtenagentur AP gut eine Woche nach der Abstimmung auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wahlbefragungen berichtete. © dpa-infocom, dpa:261111-930-981776/1







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