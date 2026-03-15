Krieg in Nahost
Einschläge bei Raketenangriff auf Großraum Tel Aviv
Iran-Krieg - Israel
Raketenabwehr feuert, um Raketen aus dem Iran über Tel Aviv abzufangen.
Ohad Zwigenberg. DPA

Mehrere Raketenteile schlagen Berichten zufolge im Großraum Tel Aviv ein. Videos zeigen brennende Fahrzeuge und Krater. Es gibt Verletzte.

Tel Aviv/Teheran (dpa) - Bei einem weiteren iranischen Raketenangriff auf den Großraum Tel Aviv ist es nach israelischen Medienberichten zu mehreren Einschlägen gekommen. Videoaufnahmen zeigten, wie ein Fahrzeug in Flammen aufging. An anderen Orten waren Einschlagskrater zu sehen. 

Der TV-Sender N12 berichtete, der Iran habe dem Verdacht nach erneut Streumunition eingesetzt. Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom wurden mindestens zwei Menschen verletzt. Ein zuvor aus dem Iran auf die Küstenstadt Eilat im Süden des Landes abgefeuerte Rakete sei von der Raketenabwehr abgefangen worden, hieß es in den Berichten.

© dpa-infocom, dpa:260315-930-817853/3

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Politik

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