Hochrangige Politikerinnen und Politiker feierten, mahnten und zeigten sich volksnah. Politische Institutionen stellten ihre Arbeit vor. Wie sieht die erste Bilanz zum zentralen Fest in Bremen aus?

Bremen (dpa) – Nach dem zentralen Fest am Tag der Deutschen Einheit in Bremen hat die Polizei eine positive Bilanz gezogen. Es sei ein weitgehend friedliches Fest, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagvormittag. Bei kleineren Demonstrationen am Rande des Feiertags kam es zu einzelnen Angriffen auf die Polizei und vorübergehenden Festnahmen. Die Sicherheitsbehörden sind mit zahlreichen Einsatzkräften von Bund und Ländern in Bremen.

Steinmeier ruft zur Verteidigung der Demokratie auf

Zu den Feierlichkeiten kamen Hunderttausende Menschen und Deutschlands politische Spitze. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erinnerte bei seiner Rede an die Vereinigung als Glücksmoment der deutschen Geschichte und rief mit Blick auf das Erstarken der AfD dazu auf, die Demokratie zu verteidigen.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU), Minister und Regierungschefinnen und -chefs der Länder kamen zu einem Gottesdienst und Festakt zusammen. Unter den Augen zahlreicher Sicherheitsleute unterhielten sie sich mit Besucherinnen und Besuchern des Festes und ließen sich mit ihnen fotografieren.

Feierlichkeiten gehen bis Sonntagabend

Die Feierlichkeiten unter dem Motto «Viele Stärken – Ein Land» gehen bis zum späten Sonntagabend – mit zahlreichen Informationsständen von politischen Institutionen, Behörden und allen Bundesländern. Daneben gibt es kulturelle und kulinarische Angebote, Diskussionen, Führungen und kostenlose Konzerte. Das zentrale Fest ist in diesem Jahr in Bremen, weil das kleinste Bundesland die Präsidentschaft im Bundesrat innehat.