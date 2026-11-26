Verhärtete Fronten nach Verhandlungen bis Mitternacht: Ein Ende des Streits um den EU-Haushalt ist weit und breit nicht in Sicht. Nun kommt es kurz vor Weihnachten zum Showdown.

Brüssel (dpa) - Nach stundenlangen und weitgehend ergebnislosen Haushaltsverhandlungen haben die Staats- und Regierungschefs der EU ihren Sondergipfel zur Finanzplanung bis 2034 vorzeitig beendet. Die Vorstellungen über Umfang und Verteilung der Finanzmittel würden noch «weit auseinanderliegen», sagte Bundeskanzler Friedrich Merz am späten Abend. Man habe sich daher darauf verständigt, dass man das Treffen anders als ursprünglich geplant am Freitagvormittag nicht fortsetzen werde.

Merz kann nun über Bundeshaushalt abstimmen

Ratspräsident António Costa beendete die Zusammenkunft, die am Morgen begonnen hatte, kurz nach Mitternacht. Er hatte den Gipfel für zwei Tage angesetzt, um die Verhandlungen über den nächsten langfristigen Haushalt endlich ein Stück weit voranzubringen - mangelnde Kompromissbereitschaft der Staats- und Regierungschefs machte ihm aber einen Strich durch die Rechnung. «Dieser Gipfel war ein notwendiger Schritt im Prozess», verteidigte er sich anschließend.

Merz und die anderen Staats- und Regierungschefs hatten sich auf einen Aufenthalt in Brüssel bis Freitagabend eingestellt. Der Kanzler hatte sogar schon mit der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag abgemacht, dass er nicht zu der für Freitagnachmittag geplanten Abstimmung über den Bundeshaushalt 2027 in den Bundestag kommen muss. Jetzt kann er unverhofft doch noch dabei sein.

Merz und Macron wollen nun Einigung im Dezember

Ein Durchbruch war vor dem Gipfel ohnehin nicht erwartet worden, alle hatten sich von Anfang an darauf eingestellt, dass es erst bei einem weiteren Treffen im Dezember zum Showdown kommen werde. Sowohl Frankreichs Präsident Emmanuel Macron als auch Merz betonten aber, dass es dann zu einer Einigung kommen müsse.

Für den Fall, dass auch dieser Gipfel ohne Ergebnis bleibt, hat Frankreich angedroht, dass die Verhandlungen erst nach der für April angesetzten französischen Präsidentenwahl weitergehen würden. Die Wahl könnte nach derzeitigen Umfragen die EU-kritische Nationalistin Marine Le Pen gewinnen, was eine Einigung wohl nochmals erschweren würde.

Österreichs Kanzler: «Ich habe hier keine Eile»

Der niederländische Regierungschef Rob Jetten machte aber klar, dass er sich nicht hetzen lassen will. «Es gibt immer irgendein europäisches Land, in dem gerade gewählt wird», sagte er. Ähnlich äußerte sich Österreichs Kanzler Christian Stocker: «Ich habe hier keine Eile. Wenn die Bedingungen nicht stimmen, kann es auch keine Einigung geben.»

Wie andere Länder, die für Kürzungen plädieren, nahm auch Österreich nicht alle Einladungen zu den sogenannten Beichtstuhlgesprächen an, zu denen Costa Vertreter unterschiedlicher Gruppen einlud. Dies sei kein Boykott, betonte Stocker - und übte zugleich deutliche Kritik an der Verhandlungsführung des EU-Ratspräsidenten: «Für uns ist das ein Zeichen, dass wir mit der Art und Weise, wie der Prozess gestaltet ist, genauso wenig zufrieden sind wie mit dem Vorschlag, der vorgelegt wurde.»

Magyar hat zumindest etwas über Volleyball gelernt

Ungarns Ministerpräsident Péter Magyar machte sich auf X über die ergebnislosen Verhandlungen lustig. «Zumindest habe ich von der italienischen Ministerpräsidentin gelernt, dass ich meine Annahme beim Volleyball verbessern muss.» Magyar hatte bei einem Besuch in der Ukraine gegen den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Volleyball gespielt, Aufnahmen davon machten schnell die Runde - offenbar auch bis nach Rom.

Nach dem Gipfel schob Magyar hinterher, die Ratssitzung sei «völlig überflüssig» gewesen. Die Mitgliedstaaten seien weiter voneinander entfernt als noch am Morgen, sagte er in der Nacht.

Werden die «Vernünftigen Sieben» die «Glorreichen Sieben»?

Schon zu Beginn des Sondergipfels hatten mehrere Staats- und Regierungschefs deutlich gemacht, dass sie von ihren Positionen nicht abrücken wollen. Auf die Frage, ob es bei dem Sondergipfel überhaupt Fortschritte gegeben habe, sagte Merz: «Es gibt durchaus Bewegung Richtung weiterer Reduzierung dieser sogenannten Verhandlungsbox.» Gemeint ist der Umfang des Gesamthaushalts, den Costa vor dem Gipfel um 204 auf 1.781 Milliarden Euro im Vergleich zum Kommissionsvorschlag reduziert hatte. «Das wird nicht bei 204 bleiben», sagte Merz.

Er verlangt eine weitere Kürzung um mehrere hundert Milliarden Euro und hat sich mit gleichgesinnten Kolleginnen und Kollegen aus den Nettozahler-Staaten Niederlande, Österreich, Schweden, Finnland, Dänemark und Belgien zusammengetan, um das durchzusetzen. Die Gruppe nennt sich «Die vernünftigen Sieben» - «The sensible Seven». Damit will sie deutlich machen, dass ein zu großer EU-Haushalt aus ihrer Sicht unvernünftig wäre. Ob aus den «Vernünftigen Sieben» die «Glorreichen Sieben» wie im gleichnamigen Western werden, wird sich im Dezember zeigen.

Meloni: «Lichtjahre» von Einigung entfernt

Sie haben es mit einer großen Gruppe von Ländern zu tun, die keine weiteren Kürzungen wollen und hohe EU-Ausgaben für strukturschwache Regionen und die Landwirtschaft verteidigen. Viele dieser Staaten, vor allem in Süd- und Osteuropa, sind Nettoempfänger aus dem EU-Haushalt.

Kritik kommt zudem von Ländern wie Frankreich und Italien, die auch Nettozahler sind, aber Einbußen für ihre Landwirte und Regionen vermeiden wollen. «Wir sind nicht bereit, unsere Unterschrift unter ein Budget zu setzen, in das wir mehr einzahlen, um weniger zu bekommen», machte Italiens Regierungschefin Meloni klar. Man sei noch «Lichtjahre» von einer Einigung entfernt.

Webseite der EU zum Gipfel