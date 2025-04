In den Koalitionsverhandlungen von Schwarz-Rot zieht die AfD in einer Umfrage mit der Union gleichauf. Vor Beginn einer neuen Verhandlungsrunde zeigen führende Unionspolitiker trotzdem Optimismus.

Berlin (dpa) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sieht bei den schwarz-roten Koalitionsverhandlungen in Berlin viel Einigungsbereitschaft bei den Beteiligten. «Heute beugen wir uns über die dicken Klopper, das heißt, diejenigen Themen, die jetzt nicht geeinigt sind», sagte er am Morgen beim Betreten des Konrad-Adenauer-Hauses vor Beginn einer neuen Runde. «Aber es gibt ganz viel Einigungsbereitschaft, viel Einigungswillen. Verantwortung, die steht ganz oben, die wollen wir gemeinsam wahrnehmen», sagte Dobrindt. Seiner Meinung nach seien die Verhandler in der abgelaufenen Woche sehr weit gekommen.

Angesprochen auf eine Umfrage, in der die AfD erstmals mit der Union gleichzieht, sagte der CSU-Politiker: «Man darf bei Koalitionsverhandlungen schlichtweg nicht so viel Nachrichten lesen und Nachrichten sehen. Man muss sich auf das konzentrieren, was jetzt die Aufgabe ist.»

Unions-Unterhändler Jens Spahn (CDU) sagte, dass die Umfragen und das Wahlergebnis zeigten, dass ganz massiv Vertrauen zurückgewonnen werden müsse. «Es muss dem Land wieder besser gehen. Das ist das, was uns hier alle beschäftigt und wo wir versuchen, gute Kompromisse zu finden.»