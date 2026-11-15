Mehr als 2.500 Kilometer Reichweite und mehr als die zehnfache Schallgeschwindigkeit: In Schrobenhausen entstehen weitreichende Präzisionswaffen im Hyperschallbereich.

Schrobenhausen/Berlin (dpa) – Das Ziel sind Angriffe auch tief im Hinterland eines Gegners: Deutschland und Nato-Partner Großbritannien kommen bei der Entwicklung weitreichender Präzisionswaffen im Hyperschallbereich nach Angaben des Rüstungsunternehmens MBDA schnell voran. «Die Zusammenarbeit verläuft positiv», sagte MBDA-Geschäftsführer Thomas Gottschild der Deutschen Presse-Agentur.

Das Unternehmen arbeitet in seinen weitgehend geheimen Entwicklungslabors im bayerischen Schrobenhausen an Waffensystemen, die für die Abschreckung Russlands zentrale Bedeutung bekommen sollen.

Hyperschallwaffen sind wegen ihrer extrem hohen Geschwindigkeit schwer abzufangen. Bisher verfügen nur sehr wenige Staaten, darunter China, Russland und die USA, über solche Waffen oder entwickeln sie. MBDA gewährte dpa in Schrobenhausen erstmals Zugang zum Entwicklungsstand.

Hyperschallgleiter und Marschflugkörper

MBDA entwickelt dort ein Hyperschallgleitvehikel («hypersonic glide vehicle»), das mehr als 2.500 Kilometer Reichweite haben und mehr als zehnfache Schallgeschwindigkeit erreichen soll. Ein Raketenantrieb bringt den Gleiter in große Höhen. Der klinkt sich dann aus, um auf einer variablen und nicht vorhersehbaren Flugbahn auf sein Ziel zuzusteuern.

Die Entwicklung erfordert technologische Expertise in Bereichen wie Antrieb, Steuerung und Aeromechanik. Für die Luftverteidigung ist so ein anfliegendes Hyperschallgleitvehikel kaum abzuwehren.

Unter britischer Führung bauen die Partner zudem an einem neuen Marschflugkörper («High-End Cruise Missile»), abgekürzt HECM. Das Waffensystem soll eine Reichweite von mehr als 2.000 Kilometer haben und ebenfalls Präzisionsschläge ermöglichen. Deutschland hat dafür bisher den Taurus mit mehr als 500 Kilometern Reichweite.

«Zur glaubhaften Abschreckung gehört die Fähigkeit, tief ins Hinterland wirken zu können. Dies ist nötig, um logistische Ketten zu unterbrechen oder auch Kommandozentralen auszuschalten», sagte Gottschild. Die Möglichkeit, Flugkörper vom Boden zu starten und mit hoher Präzision weit hinter die feindlichen Linien zu verschießen, sei eine wichtige operationelle und militärische Fähigkeit.

«Der neue Marschflugkörper HECM und das Hyperschallgleitvehikel HGV sind dafür sehr gut geeignet. Bei den Deep-Strike-Fähigkeiten geht es um den Wettbewerb, schneller und weiter zu fliegen und präziser zu treffen als die Gegner», sagte er. Ein hohes Tempo von Flugkörpern allein reiche dafür aber nicht aus und sei für sich genommen noch kein Maßstab.

Pistorius forderte: Lücken schnell schließen

Bereits im Mai 2025 hatten Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und sein damaliger britischer Kollege John Healey in Berlin mitgeteilt, dass diese Fähigkeit («Deep Precision Strike») entwickelt werde.

Die Waffensysteme sollen es möglich machen, auch tief im Hinterland Militäranlagen oder Infrastruktur zu zerstören. «Die aktuelle Bedrohungslage zeigt eindrucksvoll: Wir müssen möglichst alle Fähigkeitslücken schließen und das so schnell wie irgendwie möglich», sagte Pistorius.

Schneller und weiter: Ist Überlegenheit möglich?

In den Labors von MBDA gibt es dazu die Entwicklungen. Werkzeugmaschinen und Prüfgeräte laufen, dazwischen jaulen Schrauber. Belüftungsanlagen sind der Hintergrundsound in den Hallen, zu denen der Zutritt streng geregelt ist. Unter Geheimhaltung wird an Waffen der Zukunft getüftelt, die Deutschland in den Jahren nach 2030 militärische Überlegenheit verschaffen sollen.

Die Ingenieure stehen auch vor Demonstratoren für bodengebundene Hyperschallraketen für kurze Distanzen, schneller als 6.000 Kilometer pro Stunde («Mach 5»). Die Fachleute betonen, dass die Feinsteuerung der Raketen ins Ziel eine technische Herausforderung sei – größer, als das Tempo an sich.

«Wir können ganz oben mitspielen. Wir haben die Fähigkeiten und die Technologien. Jetzt geht es darum, diese Technologien zusammenzubringen und ein echtes Produkt daraus zu machen», sagte Gottschild. «Zur Abschreckung gehört auch, dass man über Fähigkeiten kommuniziert und Fähigkeiten durch Demonstrationen und Tests glaubhaft untermauert.»

MBDA rühmt sich, den Weltrekord im bodennahen Verschuss mit Mach 7 zu halten. Die Schallgeschwindigkeit ist dabei keine feste Größe. Auf Meereshöhe bei 20 Grad Celsius sind es etwa 1.235 Kilometer in der Stunde.

«Black Cap»: Auch Masse ist militärisch ein Wert an sich

Hyperschallraketen und weitreichende Präzisionswaffen sind das obere Ende der technischen Möglichkeiten. Wichtig sind aber auch Billigmarschflugkörper und Drohnenwaffen, die die Flugabwehr eines Gegners möglichst überfordern sollen.

MBDA entwickelt dazu einen neuen Flugkörper mit der Bezeichnung «Black Cap» als vergleichsweise billige Massenware, der 155-Millimeter-Granaten über größere Distanzen ins Ziel tragen soll. Das standardmäßige Nato-Artilleriegeschoss wird damit praktisch zum Sprengkopf einer Drohne.

«Black Cap ist im Prinzip ein Trägersystem für standardisierte Gefechtsköpfe beziehungsweise Munition. Sie wird über eine Distanz von mehreren hundert Kilometern in einen Zielbereich getragen – und das zu möglichst niedrigen Kosten», sagte Gottschild, der auch mit Interesse die Entwicklungen zahlreicher junger Unternehmen beobachtet.

Derzeit würden mit ausreichend Budget viele neue Verträge vergeben. «Das wird sich jedoch perspektivisch ändern», sagte er. «An diesem Punkt stellt sich die Frage, wie wir industrielle Resilienz und Abschreckung nachhaltig sicherstellen können.»