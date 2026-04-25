Dennis Radtke bleibt Vorsitzender des CDU-Arbeitnehmerflügels. Er setzt auf eine positive Zukunftserzählung und warnt vor angstmachender Rhetorik in der CDU.

Marburg (dpa) – Dennis Radtke führt weiter den CDU-Arbeitnehmerflügel an. Der 46-Jährige wurde im hessischen Marburg auf der Bundestagung der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) mit 87 Prozent der gültigen Stimmen im Amt des Bundesvorsitzenden der CDA bestätigt. Einen Gegenkandidaten hatte es nicht gegeben.

Der EU-Parlamentarier gehört dem CDA-Bundesvorstand seit 2007 an. Seit 2024 hat er den Bundesvorsitz inne. In Marburg warb er für eine bessere Kommunikation seiner Partei – das sei der «Dreh- und Angelpunkt», erklärte er. Die Partei habe in den vergangenen Wochen in ihrer Kommunikation an einigen Stellen unnötig viel Angriffsfläche geboten.

Radtke: «Brauchen positive Zukunftserzählung»

«Natürlich kann man ganz objektiv darüber reden, wie können wir die Produktivität in unserem Land erhöhen», sagte Radtke. Man könne vielleicht auch darüber diskutieren, was möglich und nötig sei, um Arbeitsstunden in Deutschland zu erhöhen. «Aber wenn bei dieser Diskussion der Eindruck entsteht, viele in unserem Land hätten einfach keinen Bock und würden sich einfach nicht anstrengen und gehen gar nicht mehr runter von der Couch, das ist einfach fatal, weil dann fühlen sich einfach auch die Falschen in dieser Debatte getriggert», erklärte er.

Radtke betonte: «Wenn wir auch als Union wieder erfolgreicher werden wollen, müssen wir mit schwarzmalerischer Rhetorik, mit angstmachender Rhetorik aufhören.» Er mahnte stattdessen eine «positive christdemokratische Zukunftserzählung» an.

Die CDA versteht sich als das soziale Gewissen der CDU. Zu den früheren Bundesvorsitzenden gehörten auch der ehemalige Arbeitsminister Norbert Blüm sowie der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Karl-Josef Laumann, auf den Radtke gefolgt war.