Steinmeier-Nachfolge
Debatte über Bundespräsidentenamt: Claus fühlt sich geehrt
Hessens CDU-Fraktionschefin Ines Claus
Debatte um Steinmeier-Nachfolge: CDU-Bundesvize Ines Claus fühlt sich geehrt. (Archivbild)
Michael Kappeler. DPA

Die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist offen. Nun zeigt sich die hessische CDU-Spitzenpolitikerin Ines Claus geehrt, dass ihr Name genannt worden sei.

Lesezeit 1 Minute

Wiesbaden (dpa) - Die Vorsitzende der hessischen CDU-Landtagsfraktion, Ines Claus, bezeichnet es als «große Ehre», im Zusammenhang mit einer Kandidatur für das Bundespräsidentenamt genannt worden zu sein. «Jetzt gilt es, ein geordnetes Verfahren einzuhalten. Innerhalb der Partei, also mit den Ministerpräsidenten, den Führungsgremien der CDU und der CSU und natürlich mit unserem Koalitionspartner», sagte Claus, die auch stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende ist, der «Rheinische Post».

Die Zeitung berichtet unter Berufung auf hochrangige CDU-Kreise, die 49-Jährige sei Favoritin von Kanzler Friedrich Merz (CDU) für das höchste Staatsamt. Der Kanzler wolle nach seiner Asien-Reise in der kommenden Woche eine endgültige Entscheidung treffen, hieß es. 

Aus dem Umfeld von Merz hieß es, der Bundeskanzler werde sich weiterhin nicht zu Spekulationen über einzelne Namen äußern

Claus ist verheiratet, Mutter von drei Kindern und katholisch. Seit April 2020 führt sie die CDU-Landtagsfraktion in Hessen. Seit 2026 ist sie stellvertretende Vorsitzende der Bundes-CDU.

© dpa-infocom, dpa:261027-930-900992/2

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