Während Abdul B. im Libanon im Gefängnis saß, überwies Deutschland weiter Bürgergeld. Das Jobcenter wusste davon nach Angaben des Ministeriums nichts.

Berlin (dpa) – Der spätere Attentäter vom Berliner Christopher Street Day, Abdul B., erhielt im Jahr 2025 während eines Aufenthalts im Libanon und seiner Zeit dort im Gefängnis weiterhin Bürgergeld aus Deutschland. In dieser Zeit von Mai bis November 2025 wurden ihm monatlich 790,61 Euro gezahlt, wie aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage des AfD-Abgeordneten René Springer hervorgeht. Zuvor hatte «Bild» darüber berichtet.

Abdul B. war am 20. Mai 2025 in den Libanon gereist, weil er sich der Terrororganisation IS anschließen wollte. Dort wurde er im Juli festgenommen, ins Gefängnis gesperrt, verurteilt und am 17. November 2025 zurück nach Deutschland entlassen. Am 25. Juli 2026 verübte der 21-Jährige den islamistischen Terroranschlag auf den CSD in Berlin, bei dem eine Frau starb und mehr als zwei Dutzend Menschen zum Teil schwer verletzt wurden. Einen Tag später wurde der Attentäter von der Polizei erschossen.

Jobcenter wusste nichts von Aufenthalt im Libanon

Abdul B. erhielt Leistungen der Grundsicherung bereits im Kindesalter, konkret seit Januar 2015, wie das Ministerium mitteilte. Ausgesetzt wurde die Zahlung demnach erst von November 2025 bis Mai 2026, als er nach seiner Rückkehr aus dem Libanon in Deutschland in Untersuchungshaft saß. Im Mai 2026 wurde er verurteilt, aber zunächst aus der Untersuchungshaft entlassen und erhielt erneut Geld: ab dem 12. Mai 2026 für den laufenden Monat 524,55 Euro und ab Juni 804,50 Euro pro Monat.

Dass der Mann 2025 ein halbes Jahr im Libanon war, sei «ohne Kenntnis» des zuständigen Jobcenters geschehen, so das Arbeitsministerium. Andere deutsche Behörden wussten das allerdings schon, Abdul B. wurde im Gefängnis im Libanon von Botschaftsvertretern besucht.

AfD-Abgeordneter Springer: «Monströses Staatsversagen»

«Bild» berichtete, das Jobcenter habe Abdul B. in der Zeit mehrfach zu Terminen eingeladen. Statt persönlich zu erscheinen, sollen deutsche Krankschreibungen eingereicht worden sein. Wer sie einreichte und von welchen Ärzten sie stammten, sei bislang unklar.

Der AfD-Abgeordnete Springer kritisierte: «Der gesamte Fall offenbart ein monströses Staatsversagen.» Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) inszeniere sich als Hardliner in der Sicherheitspolitik. «Tatsächlich waren seine Behörden jedoch nicht einmal in der Lage, das Jobcenter über einen Terrorverdächtigen zu informieren, der im Ausland im Gefängnis saß. Er ist verantwortlich dafür, dass ein islamistischer Terrorist mit Sozialleistungen finanziert wurde.»