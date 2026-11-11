Geht es nach UN-Generalsekretär António Guterres, sollten Kohle, Öl und Gas enden wie die Dinosaurier. Doch die Welt kann sich von ihrer Abhängigkeit bislang nicht befreien.

Antalya (dpa) - Die Zeit im Kampf gegen die Klimakrise rennt davon – trotzdem haben etliche Staats- und Regierungschefs den Gipfel auf der Klimakonferenz in der Türkei ausgelassen, so auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Dort warnte UN-Generalsekretär António Guterres die Weltgemeinschaft: «Die brutale Wahrheit ist, dass die Klimakrise uns enteilt.»

Konkret forderte Guterres einen schnellen Ausstieg aus Öl, Kohle und Gas sowie höhere Steuern auf die gigantischen Gewinne der Ölkonzerne. Die Einnahmen müssten vor allem an verletzliche Staaten fließen, die unter der Klimakrise litten. «Verschmutzer müssen zahlen!», rief er ins Plenum des «Leader's Summit».

Auf der zweiwöchigen Konferenz mit über 90.000 Teilnehmern beraten mehr als 190 Staaten über die Eindämmung der Klimakrise und Finanzhilfen für arme Länder, von denen viele besonders unter den fatalen Folgen leiden. Dazu zählen je nach Region heftigere und häufigere Hitzewellen, Dürren, Waldbrände sowie Unwetter und Überschwemmungen.

Lula warnt vor Attacken auf die Wissenschaft

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva nahm Gegner und Blockierer ins Visier. «Die Wissenschaft und die internationale Zusammenarbeit stehen unter Beschuss.» Klimaabkommen seien «Lieblingsziele reaktionärer Kräfte», sagte der linke Politiker, ohne Namen zu nennen. Doch könne in Zeiten der Polarisierung die Diplomatie «Fenster öffnen, wo Türen verschlossen wurden».

Die USA sind unter Präsident Donald Trump aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten. Andere Länder, etwa Saudi-Arabien, sind Teil der UN-Klimaverhandlungen, blockieren aber regelmäßig Fortschritte, die die Welt einem Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas näherbringen würden.

Erdogan hofft auf «Wendepunkt» fürs Klima

Der Gastgeber des diesjährigen Gipfels, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, betonte, dass sein Land bis 2053 klimaneutral sein und erneuerbare Energien ausbauen wolle. Noch am Montag, ausgerechnet zum Start der Klimakonferenz, hatte Erdogan allerdings die Entdeckung und Ausbeutung zwei weiterer Ölfelder bekanntgegeben. Türkische Umweltaktivisten kritisieren zudem immer wieder, dass ein Kohlekraftwerk im Westen erweitert werden soll und dafür teils Rodungen durchgeführt werden.

Nun warnte Erdogan ausdrücklich vor der Erderwärmung. «Ich hoffe, dass die Konferenz ein neuer Wendepunkt im Kampf gegen die Klimakrise sein wird, und glaube von ganzem Herzen, dass wir dies mit Ihrer Unterstützung erreichen werden», sagte er. «Wir alle wissen genau, dass ein brennender Wald, ein austrocknender Fluss, ein verschmutztes Meer und ein gefällter Baum dem gesamten Planeten schaden.»

Guterres erklärte, die Emissionen klimaschädlicher Treibhausgase hätten 2025 erneut einen Höchststand erreicht. Und die vergangenen vier Jahre seien die heißesten seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen. Deshalb müssten klimaschädliche fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas «aussterben wie die Dinosaurier», forderte Guterres. «Aber das geschieht nicht von allein. Die Dinosaurier hatten keine Lobby, fossile Brennstoffe aber schon.»

Jedes Jahr sind auf der Klimakonferenz Hunderte fossile Lobbyisten vertreten. Jede Regierung müsse glaubwürdige Fahrpläne für den Ausstieg erarbeiten, sagte Guterres. «Das bedeutet: keine neue Kohle, keine neue Öl- und Gasinfrastruktur.»

Deutschland rutscht ab im Klima-Ranking

Ein jährlich von den Organisationen Germanwatch und NewClimate Institute veröffentlichter Klimaschutz-Index liefert den Realitätscheck zu den Appellen. Der Index bewertet die Bemühungen von 64 Ländern und der EU, die zusammen für mehr als 90 Prozent aller Treibhausgasemissionen stehen. Deutschland fällt im Vergleich weiter zurück und ist im Kampf gegen die Erderwärmung nur noch Mittelmaß. Zum dritten Mal in Folge ging es für die Bundesrepublik auf der Liste nach unten – jetzt auf Rang 25 und damit nochmals drei Plätze tiefer als im Vorjahr.

Die Klimapolitik allein auf nationaler Ebene bewerten die Experten sogar als «schwach»: Deutschland rutschte in dieser Kategorie neun Plätze auf Rang 36 ab. Hauptautor Jan Burck sagte dazu: «Die Hälfte der EU-Staaten hat da bessere Noten.» Dies sei vor allem das Ergebnis der Politik von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), die verstärkt auf Erdgas setze.

Eine Torte ohne Geburtstagskind

Dass der Klimaschutz auf der Prioritätenliste der aktuellen Bundesregierung nicht ganz oben steht, zeigt sich auch am Fernbleiben von Kanzler Merz beim Klimagipfel. Dieser begründete die Absage unter anderem mit einer wichtigen Kabinettssitzung und anderen Verpflichtungen in dieser Woche. Klimaschützer empörten sich jedoch vor allem darüber, dass Merz, der am Mittwoch auch Geburtstag hatte, mit seiner Familie «schön zum Italiener» gehen wollte.

In Antalya schnitten Aktivistinnen und Aktivisten symbolisch eine Geburtstagstorte für Merz an. Luisa Neubauer von Fridays for Future sagte, es sei ein «Happy Birthday ohne Happy Future». «Wir würden gerne auch irgendwann unseren 71. feiern können, in stabilen planetaren Bedingungen», sagte sie. Merz habe die Weltgemeinschaft mit seiner Absage enttäuscht.

Die Teilnahme an dem zweitägigen «Leader's Summit» fiel insgesamt eher verhalten aus. Auf der Rednerliste standen rund 80 Staats- und Regierungschefs, bei früheren Gipfeln waren es schon mal mehr als 100. Auf der Liste fehlten neben Deutschland auch die großen EU-Länder Frankreich, Spanien, Italien sowie Polen und Rumänien, wo zusammen mehr als zwei Drittel der EU-Bevölkerung leben.

Klimaschutzindex