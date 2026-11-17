46,2 Prozent der Stimmen, ein Direktmandat in Neukölln – und nun will die Berliner Linke Vanessa Emde aus der Fraktion werfen. Was hinter dem Plan steckt.

Berlin (dpa) - Der Konflikt zwischen der Führung der Berliner Linken und der umstrittenen Abgeordneten Vanessa Emde hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Wie vor einer Woche angekündigt beschloss der Linke-Fraktionsvorstand nun einen Antrag zum Ausschluss Emdes aus der Fraktion und brachte ihn anschließend offiziell bei einer Sitzung der 44 Abgeordnete umfassenden Fraktion ein.

Darüber abgestimmt wird dort aufgrund geltender Fristen voraussichtlich in einer Woche am 24. November. Um Emde aus der Fraktion auszuschließen, ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich.

Emde zeige leider keinerlei Bereitschaft, zu einer gemeinsamen Arbeitsgrundlage zurückzukehren, heißt es in dem Antrag. «Angesichts dieser Weigerung, dem Vertrauensverlust und dem Schaden, den die Fraktion genommen hat, bleibt nun (...) nur die Möglichkeit, ihren Ausschluss aus der Fraktion zu beantragen.» Und weiter: «Wir bedauern sehr, dass dieser Schritt notwendig geworden ist.»

Emde holte Direktmandat

Emde, die die Fraktionssitzung wortlos verließ, war bei der Berlin-Wahl am 20. September neu ins Landesparlament eingezogen. Sie holte mit einem Erststimmenergebnis von 46,2 Prozent ein Direktmandat in ihrem Wahlkreis in Neukölln. Die Politikerin steht wegen Äußerungen zum Nahost-Konflikt schon länger in der Kritik. Unter anderem wird ihr vorgeworfen, das Existenzrecht Israels in Zweifel zu ziehen.

Allerdings stößt vielen in Partei noch mehr Emdes Verhalten seit ihrer Wahl in das Abgeordnetenhaus sauer auf. So demonstrierte sie am Rande eines Linke-Parteitages am 31. Oktober gegen ihre eigene Parteiführung. Dabei solidarisierte sie sich mit einem umstrittenen propalästinensischen Aktivisten.

Viel Kritik an Emde

Die Parteispitze forderte Emde daraufhin auf, ihr Mandat zurückzugeben. «Wir vertrauen ihr nicht mehr», sagten die Landesvorsitzenden Kerstin Wolter und Maximilian Schirmer am 6. November. Auch die Fraktionsspitze warf Emde vor, sich nicht an vereinbarte Regeln zu halten.

Emde will ihr Mandat indes nicht zurückgeben und erklärte in einem Brief an die Parteispitze zuletzt erneut, sie werde es «selbstverständlich» weiter ausüben. «Dass ich bereit bin, in der Fraktion konstruktiv mitzuarbeiten, habe ich mehr als einmal deutlich gemacht», argumentierte sie in dem Schreiben, das der dpa vorliegt. «Nicht ich habe eine Aufnahme in die Fraktion infrage gestellt, sondern die Fraktionsspitze.» Gleichzeitig betonte sie: «Ich bin ausdrücklich offen dafür, gemeinsam eine solidarische und konstruktive Grundlage für die weitere Zusammenarbeit auszuloten.»

Auftritt bei Kongress

Am vergangenen Wochenende trat Emde beim «Zündfunke»-Kongress der Gruppe «Sozialismus von unten» auf. Dabei kritisierte sie, es werde ständig das Bekenntnis zum Existenzrecht Israels gefordert, statt über reale Probleme der Unterdrückung durch Kapitalismus und Klassenherrschaft zu diskutieren.

«Und wenn man dann diesen Irrsinn anspricht, kann es sein, dass man zur Mandatsniederlegung aufgefordert wird oder aus der Fraktion ausgeschlossen werden soll», sagte sie. Sie forderte mehr Widerstand von unten, auch wenn die Linke in der Regierung sei. «Die Geschichte ist keine Geschichte von Wahlkämpfen, die Geschichte ist eine Geschichte von Klassenkämpfen.» Ihren Vortrag schloss sie mit: «Yallah, yallah Klassenkampf und Freiheit für Palästina.»

Belastung für Regierungsbildung

Bei der Abgeordnetenhaus-Wahl am 20. September war die Linke mit 25,7 Prozent mit Abstand stärkste Kraft geworden. Der Fall Emde ist für die Partei auch deshalb heikel, weil er die Regierungsbildung schon lange überschattet und die seit zwei Wochen laufenden Verhandlungen über eine rot-grün-rote Koalition belastet. Gelingt die Bildung einer Koalition, könnte Fraktionschefin Elif Eralp erste Regierende Bürgermeisterin der Linken in Berlin werden.