Bericht über Dutzende Tote bei Angriffen Israels in Gaza

Schon vor Beginn einer neuen Offensive im Gazastreifen schnellt die Zahl der Toten bei israelischen Angriffen wieder in die Höhe.

Tel Aviv/Gaza (dpa) - Bei neuen Angriffen Israels im Gazastreifen sind laut einem palästinensischen Bericht erneut Dutzende von Menschen getötet worden. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete 39 Tote bei Angriffen in der Nacht und am Morgen, darunter Frauen und Minderjährige. Ein israelischer Armeesprecher sagte, man prüfe den Bericht.

Nach Angaben von Wafa wurden allein im Bereich von Chan Junis im Süden des Gazastreifens 27 Menschen getötet. Auch in Rafah, in Dschabalija im Norden des Küstengebiets und an anderen Orten sei es zu tödlichen Angriffen gekommen.

Die israelische Armee hatte am Mittwoch Bewohner eines Viertels in der Stadt Gaza dazu aufgerufen, ihre Wohnorte vor neuen Angriffen zu evakuieren. Israel will die islamistische Hamas zerstören und eine Freilassung der verbliebenen Geiseln erzwingen.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor mehr als eineinhalb Jahren wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde fast 53.000 Palästinenser im Gazastreifen getötet. Auslöser des Kriegs war der Überfall der Hamas und anderer islamistischer Terroristen auf Israel am 7. Oktober 2023, bei dem rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden.