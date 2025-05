In der Stadt Jammu gibt es laute Explosionen. Indien aktiviert seine Luftabwehr. Handelt es sich um Raketenbeschuss durch Pakistan?

Neu-Delhi (dpa) - Inmitten erhöhter Spannungen mit Pakistan haben nach Medienberichten im indisch kontrollierten Teil der Unruheregion Kaschmir laute Explosionen Panik in der Bevölkerung und die Furcht vor einem Luftangriff ausgelöst. Indische Medien berichteten, dass das Gebiet um die grenznahe Stadt Jammu möglicherweise unter schweren Beschuss von pakistanischen Raketen oder Granaten gekommen sei. Es habe Luftschutzalarm gegeben. Die Zeitung «India Today» berichtete, eine Drohne habe den Flughafen von Jammu getroffen. Indien habe seine Flugabwehr aktiviert.

«Verdacht auf Bombardierung, Granatenbeschuss oder Raketenschläge», schrieb der frühere Polizeichef des Unionsterritoriums Jammu und Kaschmir, Shesh Paul Vaid, auf der Plattform X.

Indiens Regierung hatte zuvor erklärt, in der Nacht zum Donnerstag Flugabwehrsysteme an mehreren Orten Pakistans attackiert zu haben. Pakistan erklärte seinerseits, es habe seit der Nacht 25 indische Drohnen abgeschossen.

Seit einem Terroranschlag mit 26 Toten am 22. April in Jammu und Kaschmir verschärfen sich die Spannungen zwischen den beiden Atommächten erheblich. Neu-Delhi wirft Pakistan eine Beteiligung am Anschlag vor. Islamabad weist das zurück.