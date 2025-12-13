Minsk Belarus lässt 123 politische Gefangene frei dpa 13.12.2025, 14:54 Uhr

i Maria Kolesnikowa Dmitri Lovetsky. DPA

In Belarus hat Machthaber Alexander Lukaschenko nach offiziellen Angaben 123 politische Gefangene freigelassen. Opposition und Menschenrechtler teilten mit, dass unter ihnen auch prominente Oppositionelle wie Maria Kolesnikowa und der Friedensnobelpreisträger Ales Beljazki seien.

