Mindestens zehn Menschen kommen bei einer Explosion in Pakistans Nordwesten ums Leben. Was über die Hintergründe in der konfliktgeprägten Region bekannt ist.

Islamabad (dpa) - Bei einer Explosion im Nordwesten Pakistans sind lokalen Angaben nach mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. 33 weitere seien bei dem Vorfall in der von Konflikten geplagten Provinz Khyber Pakhtunkhwa verletzt worden, sagte ein Behördenvertreter der Deutschen Presse-Agentur.

Der Grund für die Explosion im Verwaltungsbezirk Serai Naurang war offiziell zunächst unklar. Die pakistanische Zeitung «Dawn» sprach zunächst von einem Selbstmordanschlag. Später zitierte das Blatt einen Regierungsvertreter, der angab, Terroristen hätten Sprengstoff an einer Rikscha angebracht.

Erst am Wochenende wurden bei einem Selbstmordanschlag in der Provinz mindestens 15 Polizisten getötet. Anschließend kam es Behördenangaben zu einem heftigen Schusswechsel.

Khyber Pakhtunkhwa liegt an der Grenze zu Afghanistan. In dem Gebiet kommt es immer wieder zu Anschlägen durch die pakistanischen Taliban (TTP). Auch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ist dort aktiv.