B-52-Bomber stürzt kurz nach dem Start in Kalifornien ab

In Kalifornien ist ein riesiger Bomber der US-Luftwaffe abgestürzt. Ob es Verletzte oder Tote gibt, ist bisher noch nicht bekannt.

Edwards (dpa) – In Kalifornien ist ein B-52-Bomber der US-Streitkräfte kurz nach dem Start abgestürzt. Rettungskräfte seien sofort vor Ort gewesen, teilte der Flughafen Edwards Air Force Base auf Facebook mit. Nähere Angaben etwa zu Verletzten machte der Flughafen nicht. Den Angaben zufolge ereignete sich das Unglück am späten Vormittag (Ortszeit).

Die Flugzeuge vom Typ B-52 sind Langstreckenbomber der US-Luftwaffe, die im Normalfall fünf Besatzungsmitglieder an Bord haben. Die Flugzeuge können sowohl konventionelle Sprengköpfe als auch Atombomben abwerfen.

Der Militärflughafen wurde laut Mitteilung vorerst geschlossen. Alle ankommenden Flugzeuge würden umgeleitet.

Die Edwards Air Force Base befindet sich rund 100 Kilometer nördlich von Los Angeles in der Mojave-Wüste. In der Vergangenheit hatte das US-Militär von dort aus unter anderem Tarnkappendrohnen und Jets mit sechsfacher Schallgeschwindigkeit getestet.