Beliebter Strand Angriff in Sydney: Was wir wissen - und was nicht

Angriff am Bondi Beach

Die Polizei warnt vor einem «sich entwickelnden Vorfall» am Bondi Beach. Die Tat geschieht zu Beginn des jüdischen Lichterfests Chanukka. Einiges ist unklar.

Sydney (dpa) - An dem bei Touristen beliebten Bondi Beach in der australischen Metropole Sydney sind Schüsse gefallen. Der Einsatz am beliebten Strand Bondi Beach dauere an, teilte die New South Wales Police Force auf X mit. Die Lage ist unübersichtlich. Was wir wissen: Zehn Menschen sind nach Angaben der New South Wales Police Force getötet worden, darunter auch ein mutmaßlicher Angreifer. Demnach sind elf weitere Personen als verletzt gemeldet, zwei von ihnen Polizeibeamte.

Die Polizei sprach von zwei Angreifern. Der zweite mutmaßliche Angreifer sei in kritischem Zustand. Zuvor hatten die Ermittler gemeldet, zwei Personen befänden sich in Gewahrsam.

Am Sonntagabend (Ortszeit) hatte der Polizeieinsatz am Bondi Beach begonnen.

Der australischen Nachrichtenagentur AAP zufolge hatten sich Hunderte zum jüdischen Chanukka-Fest versammelt. An diesem Sonntag beginnt das achttägige Lichterfest. Die jüdische Organisation Australian Jewish Association schrieb auf X: «Schüsse bei einer Chanukka-Veranstaltung.»

Die Polizei meldete, dass eine Reihe verdächtiger Gegenstände in der Umgebung von Spezialkräften untersucht werde, eine Sperrzone sei eingerichtet worden.

Die Polizei warnte die Bevölkerung dringend davor, sich in der Nähe aufzuhalten und sprach von einem laufenden Polizeieinsatz. Was wir nicht wissen: Die Polizei machte zunächst keine Aussagen zu den Hintergründen der Tat.

Auch zu einem Zusammenhang mit dem Chanukka-Fest gab es zunächst keine offiziellen Angaben.

Es gibt noch keine offiziellen Angaben zur Identität der mutmaßlichen Angreifer.

Auch der Ablauf der Tat ist unklar. © dpa-infocom, dpa:251214-930-421484/2







