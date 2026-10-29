Abstimmung in Israel
Alle Stimmen ausgezählt: Patt nach Wahl in Israel
Vor der Parlamentswahl in Israel
Das Lager von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu liegt nach der Auszählung aller Stimmen vorn, verfehlt aber wie auch das Lager seines Gegenspielers die Mehrheit im Parlament. (Archivbild)
Gil Cohen-Magen. DPA

Nach Auszählung aller Stimmen liegt das Lager von Ministerpräsident Netanjahu zwar vorn, verfehlt aber wie die Opposition eine Mehrheit. Es steht eine schwierige Regierungsbildung bevor.

Lesezeit 1 Minute

Tel Aviv (dpa) - Nach Auszählung aller Stimmen haben bei der Parlamentswahl in Israel sowohl die Regierungskoalition von Benjamin Netanjahu als auch das Oppositionslager von Gadi Eisenkot eine absolute Mehrheit verfehlt. Die bisherige Koalition aus rechten, rechtsextremen und religiösen Parteien kommt auf 53 Sitze im Parlament (2022: 64 Sitze), wie mehrere israelische Medien am Abend nach Ende der Auszählung meldeten - für eine Mehrheit bräuchte es 61 Mandate. 

Die rechtskonservative Likud-Partei von Ministerpräsident Netanjahu verliert demnach fünf Sitze, bleibt mit 27 Mandaten jedoch die stärkste Partei im Parlament (Knesset). Als zweitstärkste Kraft geht den Angaben zufolge die von Eisenkot neu gegründete Mitte-Partei Jaschar mit 21 Sitzen aus der Wahl hervor. Das Oppositionsbündnis vereint demnach insgesamt 48 Mandate auf sich.

Das Ergebnis führt zu einem Patt im Parlament - und zu einer schwierigen Regierungsbildung.

Opposition auf Unterstützung arabischer Parteien angewiesen

Um eine Mehrheit von 61 Sitzen zu erreichen, wäre Eisenkots Oppositionslager rechnerisch auf die Unterstützung der vorwiegend arabischen Parteien angewiesen. Diese erzielten mit zusammen 19 Mandaten ein historisches gutes Ergebnis (2022: 10 Sitze).

Einer Zusammenarbeit mit arabischen Vertretern stehen jedoch Vorbehalte innerhalb der Opposition entgegen. Eisenkot knüpft eine Regierungsbildung an strikte Bedingungen. Mögliche Partner müssen demnach ein Bekenntnis zum jüdischen und demokratischen Charakter des Staates Israel unterzeichnen, eine allgemeine Dienstpflicht anerkennen sowie die islamistische Hamas als Terrororganisation einstufen.

© dpa-infocom, dpa:261029-930-909439/3

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Politik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren