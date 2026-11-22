Die Berliner FDP-Politikerin Karoline Preisler ist am Rande einer Kundgebung attackiert worden und anschließend ins Krankenhaus gekommen. Solidaritätsbekunden kommen auch aus Israel.

Berlin (dpa) – Die Aktivistin und FDP-Politikerin Karoline Preisler ist am Rande einer propalästinensischen Demonstration am Samstag in Berlin angegriffen worden. Dabei wurde die 55-Jährige von zwei Frauen geschubst und getreten, wie die Polizei mitteilte. Eine 25-jährige Demo-Teilnehmerin wurde anschließend vorläufig festgenommen.

Sie sei von den Frauen angerempelt worden, sagte Preisler der Zeitung «Jüdische Allgemeine». Eine Frau habe sie an der Seite getroffen. «Als die Sache für mich schon wieder erledigt war, kam die zweite Frau aus der Rempelei und trat mich wuchtig in die Körpermitte.»

Preisler berichtet von Unterstützung und Solidarität

Sie sei nach hinten gefallen und mit dem Kopf auf dem Pflaster aufgeschlagen, berichtete Preisler. «Heute geht es mir schon etwas besser. Ich bin im Krankenhaus, bekomme Schmerzmittel und andere Medikamente.» Es gebe viel Unterstützung und Solidarität. «Im Krankenhaus sind alle sehr freundlich.»

Preisler geht immer wieder zu propalästinensischen Versammlungen, um gegen Antisemitismus und dort vertretene Positionen zu demonstrieren. Auch in der Vergangenheit wurde sie dabei schon von Demonstranten angegangen.

Israels Regierung dankt Preisler für ihren Mut

Der israelische Außenminister Gideon Saar telefonierte nach eigenen Angaben mit Preisler. «Ich habe ihr für ihre Solidarität mit Israel gedankt und ihr gesagt, dass ihre Beharrlichkeit inspirierend und ihr Mut bewundernswert ist», schrieb er auf Deutsch auf der Plattform X. Israel stehe an ihrer Seite. «Danke, dass Du so bist, wie Du bist», schrieb er weiter.

Preisler sagte der «Jüdischen Allgemeinen», der Anruf sei tröstend gewesen. «Gideon Saar würdigte mein Engagement gegen Antisemitismus. Wir wollen uns bald persönlich treffen. Der Anruf kam in einer dunklen Stunde und hat mir viel bedeutet.»

FDP-Chef Wolfgang Kubicki schrieb auf X, die gesamte FDP stehe hinter Preisler und «ihrem mutigen Einsatz gegen Antisemitismus». Der Hass der Angreifer werde nicht siegen. «Ihr werdet noch spüren, wozu der liberale Rechtsstaat fähig ist», schrieb Kubicki.

Preisler kritisiert politisch motivierte Gewalt

Preisler wurde im vergangenen Jahr mit dem Paul-Spiegel-Preis des Zentralrats der Juden ausgezeichnet – damit werden Menschen geehrt, die sich für eine Bürgergesellschaft und Zivilcourage engagieren. Preisler zeige, dass jeder Einzelne einen Unterschied machen könne, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster damals.

Nach dem verheerenden Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 setzte sie sich vor allem für die Freilassung der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln ein. Bei dem Massaker wurden rund 1.200 Menschen getötet und 251 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Augenzeugen berichteten von extremer Gewalt, Verstümmelungen und Vergewaltigungen.

Zur Motivation ihres Engagements sagte Preisler: «Ich will dem Antisemitismus nicht einfach das Feld überlassen.» Auf die Frage, wie sich das israelfeindliche Milieu in den vergangenen Jahren nach ihrer Einschätzung entwickelt habe, antwortete sie: «Ich wurde von einer 25-jährigen fremden Frau getreten und liege jetzt im Krankenhaus. Auf meinem Schild stand „Rape is not resistance“ (Vergewaltigung ist kein Widerstand) und „only peace zero intifada“ (nur Frieden, keine Intifada). Das ist die Situation. Wir haben ein großes gesellschaftliches Problem mit politisch motivierter Gewalt.» Intifada bezeichnet Aufstände von Palästinensern gegen Israel Ende der 1980er und Anfang der 2000er Jahre mit zahlreichen Selbstmordanschlägen und vielen Toten auf beiden Seiten.