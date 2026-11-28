Seit mehr als 20 Jahren hat es in den Palästinensergebieten keine landesweite Wahl mehr gegeben. Frankreich und sieben weitere Staaten drängen nun auf eine rasche demokratische Erneuerung.

New York/Paris (dpa) – Frankreich, Großbritannien, Kanada sowie fünf weitere Staaten haben die Palästinensische Autonomiebehörde aufgefordert, bis spätestens Ende März 2027 Parlaments- und Präsidentschaftswahlen abzuhalten. In einer gemeinsamen Erklärung äußerten die Außenminister ihr tiefes Bedauern, dass Palästinenserpräsident Mahmud Abbas die ursprünglich für diesen Samstag geplante Parlamentswahl sowie die für Anfang 2027 vorgesehene Präsidentschaftswahl auf September verschoben hatte. Mit unterzeichnet haben neben Frankreich, Großbritannien und Kanada auch Australien, Belgien, Luxemburg sowie Norwegen und Polen.

Als Gründe für die Absage der Wahlen im Westjordanland, in Ost-Jerusalem und im Gazastreifen wurden militärische Einschränkungen durch Israel, der Ausbau jüdischer Siedlungen, Angriffe bewaffneter Siedler sowie die fehlende Bewegungsfreiheit genannt. Für den Gazastreifen führt die palästinensische Führung zudem die prekäre Sicherheitslage und die ausstehende Stationierung internationaler Schutzkräfte an.

Reguläre Amtszeit seit 2009 abgelaufen

Abbas führt die Palästinensische Autonomiebehörde seit den letzten Präsidentschaftswahlen im Jahr 2005 an. Seine reguläre vierjährige Amtszeit endete 2009. Seither wurden Präsidentschaftswahlen mehrfach verschoben oder abgesagt. Bei der letzten palästinensischen Parlamentswahl im Jahr 2006 gewann die Terrororganisation Hamas und vertrieb im Jahr darauf die gemäßigtere Fatah mit Gewalt aus dem Gazastreifen. Abbas, der auch Chef der säkularen Fatah ist, regiert seither de facto nur noch im Westjordanland. Abbas hat in der palästinensischen Bevölkerung nur wenig Rückhalt.

Außenminister bekräftigen Bekenntnis zur Zweistaatenlösung

Die Parlamentswahl sei ohne triftigen Grund verschoben worden, schrieb Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot auf der Plattform X. 20 Jahre nach der letzten landesweiten Wahl und fünf Jahre nach der Verschiebung der für 2021 vorgesehenen Parlamentswahl sei es dringend geboten, der palästinensischen Bevölkerung wieder eine Stimme zu geben.

Freie und transparente Wahlen seien auch mit Blick auf eine Rückkehr der Palästinensischen Autonomiebehörde in den Gazastreifen von besonderer Bedeutung, hieß es in der gemeinsamen Erklärung. Die demokratische Erneuerung der Palästinensergebiete sei untrennbar mit dem Erhalt der Perspektive einer Zweistaatenlösung verbunden. Die acht Staaten riefen alle Beteiligten dazu auf, die Voraussetzungen für Wahlen in den gesamten besetzten Palästinensergebieten zu schaffen. Zugleich signalisierten sie ihre Bereitschaft, den Wahlprozess unter anderem durch eine EU-Wahlbeobachtermission zu unterstützen.