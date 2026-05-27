Der Trainer bleibt, dennoch plant Gladbach Veränderungen auf der Bank: Mit frischen Impulsen und neuem Spielstil soll eine erneute Zitter-Saison vermieden werden. Ein «Weiter so» dürfe es nicht geben.

Mönchengladbach (dpa) – Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hält trotz einer durchwachsenen Saison an Cheftrainer Eugen Polanski fest. «Wir haben uns dazu entschieden, mit Eugen in die neue Saison auch zu gehen», sagte Sportdirektor Rouven Schröder. Zugleich betonte der 50-Jährige: «Ein 'Weiter so‘ wird es nicht geben.»

Die Entscheidung für Polanski, der noch einen Vertrag bis 2028 besitzt, fiel nach intensiven Diskussionen innerhalb der Vereinsgremien. «Wir haben kontrovers diskutiert», sagte der Sportchef. Die abgelaufene Saison hatte die «Fohlen-Elf» in der Bundesliga als Tabellenzwölfter beendet, den Klassenerhalt erst am drittletzten Spieltag perfekt gemacht.

«Es war sicherlich keine optimale Saison», gestand Schröder. Die Analyse sei ein «offenes und klares Miteinander» gewesen. «Aber das Grundvertrauen ist da, es besser zu machen», sagte Schröder, der nach dem letzten Spieltag noch ein öffentliches Bekenntnis zum Trainer vermieden hatte.

Neues Trainerteam für Polanski

Polanski, der am 15. September von Gerardo Seoane sein erstes Traineramt in der Bundesliga übernommen hatte, bleibt zwar Chefcoach, dennoch wird es Veränderungen auf der Trainerbank geben. «Wir werden um Eugen herum ein neues Trainerteam bauen, neue Impressionen von außen bekommen und mehr Inhalt», betonte Schröder. Namen nannte er nicht, auch nicht, wie viele Postionen neu besetzt werden sollen.

Dafür steht die sportliche Marschroute fest: Der Kader werde sich zwar noch verändern, auch Abgänge soll es geben, aber: «Wir möchten eine gewisse Art von Fußball spielen, damit wir alle wieder häufiger glücklich nach Hause gehen. Wir werden den Kader dafür haben, offensiver ausgerichtet zu sein», sagte der Sportchef.