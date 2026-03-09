Normalerweise werden die Halbfinals im DFB-Pokal am Dienstag und Mittwoch ausgetragen. Dieses Mal gibt es eine Ausnahme - für den VfB Stuttgart und den SC Freiburg.

Stuttgart (dpa) – Das Halbfinale im DFB-Pokal zwischen Titelverteidiger VfB Stuttgart und dem SC Freiburg wird ausnahmsweise an einem Donnerstag ausgetragen. Damit stehen sich die beiden baden-württembergischen Rivalen erst am 23. April und nicht wie geplant am Dienstag oder Mittwoch der Woche gegenüber.

Das zweite Pokal-Halbfinale zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München steigt am Mittwoch, den 22. April. Das geht aus den Ansetzungen hervor, die der Deutsche Fußball-Bund bekanntgab. Beide Spiele beginnen um 20.45 Uhr. Die Vorschlussrundenpartien waren ursprünglich für den 21. und 22. April vorgesehen.

Der Grund für die ungewöhnliche Ansetzung: Drei der vier DFB-Pokal-Halbfinalisten sind noch am Sonntag davor in der Fußball-Bundesliga im Einsatz und hätten bei einer Dienstag-Ansetzung nur einen Tag Pause gehabt. Der VfB tritt am 19. April beim FC Bayern an, der SC Freiburg hat den 1. FC Heidenheim zu Gast.

Die Sonntags-Ansetzungen in der Bundesliga hängen auch damit zusammen, dass am Donnerstag die Rückspiele im Viertelfinale der Europa League mit dem VfB und Freiburg möglich wären.

Das DFB-Pokal-Finale in Berlin findet am 23. Mai statt. Im vergangenen Jahr gewann der VfB im Endspiel gegen Außenseiter Arminia Bielefeld den Titel.