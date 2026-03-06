Vor fast zwei Jahren wird Sabrina Wittmann die erste Trainerin der deutschen Fußball-Historie bei Männer-Profis. Nun ist eine Entscheidung um ihre Zukunft beim FC Ingolstadt gefallen.

Ingolstadt (dpa) – Der FC Ingolstadt hat den Vertrag von Trainer-Pionierin Sabrina Wittmann verlängert. Die 34-Jährige, die seit Mai 2024 als erste und einzige Frau im deutschen Profifußball eine Männer-Mannschaft betreut, bleibt damit über diesen Sommer hinaus beim oberbayerischen Drittligisten. Wie lange der neue Kontrakt Wittmanns läuft, teilte der FCI nicht mit.

«Sabrina hat als Cheftrainerin nachhaltig unter Beweis gestellt, welche fachliche Qualität und Führungsstärke sie mitbringt», sagte Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer. «Wir sind überzeugt, dass wir mit ihr auch zukünftig die nächsten Entwicklungsschritte gehen werden. Daher ist es uns wichtig, den Weg mit Sabrina fortzusetzen und damit Kontinuität sicherzustellen.»

Wittmann zu Verlängerung: «Fühlt sich einfach richtig an»

Die Ingolstädter liegen in der Tabelle der 3. Liga im Mittelfeld. «Hier ist insbesondere in den letzten Monaten etwas sehr Wertvolles entstanden», sagte Wittmann laut Mitteilung. Sie spüre großes Vertrauen. «Deshalb fühlt sich diese Vertragsverlängerung einfach richtig an.» Neben der ehemaligen Spielerin, deren Vertrag nach dieser Saison ausgelaufen wäre, bekam auch Co-Trainer Fabian Reichler ein neues Arbeitspapier beim früheren Bundesligaverein.

Mit ihrer Beförderung zur Interims- und später Cheftrainerin hatte Wittmann 2024 deutsche Fußball-Geschichte geschrieben. Dies sei schon ein «Rucksack» gewesen, sagte sie jüngst in einem Podcast. «Der war schon ein bisschen schwerer, als ich gedacht hätte, um ehrlich zu sein.» Sie habe nicht die erste Frau sein wollen, die dann nach wenigen Wochen wieder entlassen werden würde. Doch sie setzte sich durch. Im Januar 2026 erhielt sie nach einem Lehrgang vom Deutschen Fußball-Bund die DFB Pro-Lizenz.