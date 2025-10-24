Dortmund (dpa) – Ricardo Pietreczko ist Martin Schindler bei der Darts-Europameisterschaft in die zweite Runde gefolgt. Vor knapp 5.500 Zuschauern gewann der 31-Jährige gegen den Weltranglisten-Neunten Josh Rock mit 6:4. Niko Springer verpasste in der Dortmunder Westfalenhalle dagegen das Weiterkommen durch ein 3:6 gegen Jermaine Wattimena.

Damit gehören in Martin Schindler und Pietreczko noch zwei Lokalmatadoren zum Teilnehmerfeld. Deutschlands Nummer eins trifft am Samstag auf Ryan Joyce aus England und rechnet sich auch in der zweiten Runde etwas aus: «Viele von außen werden sagen, vielleicht auch ich selbst, dass es schlimmere Lose hätte geben können.» Schindler hatte bereits tags zuvor nach vier vergeblichen Anläufen zum ersten Mal die Auftakthürde in Dortmund gemeistert. Pietreczko bekommt es nun mit Wattimena zu tun.

Ausgleich in entscheidender Phase verpasst

Der Springer-Bezwinger dominierte von Beginn an, ehe der Deutsche seinen Gegner im ersten Match des Abends doch noch in Bedrängnis bringen konnte. Der 25-Jährige unterlag dem Niederländer aber dennoch. In einer entscheidenden Phase des Duells verpasste Springer trotz guter Ausgangslage den Ausgleich zum zwischenzeitlichen 4:4.

Mit der bis Sonntag laufenden EM startet die heiße Saisonphase, die die Spieler wieder nach England führt. Nach dem Event in Dortmund folgen der Grand Slam in Wolverhampton und die Players Championship Finals in Minehead. Der Höhepunkt ist die XXL-WM in London zum Abschluss.