Phoenix Hagen kehrt nach fast zehn Jahren in die Basketball-Bundesliga zurück. Nach dem Sieg gegen Bremerhaven ist auch das Finale der 2. Liga erreicht.

Bremen (dpa) – Phoenix Hagen hat die Rückkehr in die Basketball-Bundesliga perfekt gemacht. In den Zweitliga-Playoffs entschied die Mannschaft von Trainer Chris Harris die Halbfinal-Serie gegen die Eisbären Bremerhaven mit 3:2 Siegen für sich. Den entscheidenden Erfolg schafften die Hagener im fünften Match mit einem 85:65.

Das bedeutet nicht nur die Qualifikation für das Finale um die Meisterschaft in der 2. Bundesliga, sondern auch den sportlichen Aufstieg ins Oberhaus. Im Endspiel geht es gegen die Kirchheim Knights.

Hagen hatte zuletzt in der Saison 2016/2017 in der Bundesliga gespielt. Nach einem Insolvenzantrag im Oktober 2016 war dem Club von der Liga die Lizenz entzogen worden. Anschließend wurde das Team auf den letzten Tabellenplatz gesetzt, es folgte der Abstieg. In den folgenden Jahren gelang es, sich finanziell wieder zu stabilisieren.