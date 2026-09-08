Stuttgarts Coach stärkt vor dem Europapokal-Auftakt seinen kriselnden Stürmer. Wer Deniz Undav anhand von Statistiken erklären wolle, habe ohnehin schon verloren, sagt er an die Adresse der Kritiker.

Stuttgart (dpa) – Trainer Sebastian Hoeneß stört sich an der öffentlichen Bewertung seines Stürmerstars Deniz Undav. «Ich muss hier jetzt langsam mal einen Pflock reinsetzen», sagte der Coach des VfB Stuttgart, als er vor dem Champions-League-Auftakt gegen Viking Stavanger am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) auf die Formdelle des Nationalspielers angesprochen wurde. «Das geht mir zu schnell.» Undav sei ein «ganz großer Bestandteil», dass der Fußball-Bundesligist in der Königsklasse spiele. «Das muss einfach mal allen klar sein.»

Undav agierte in der noch jungen Saison bislang glücklos und blieb in drei Pflichtspielen ohne Tor. Sicher habe der 30-Jährige noch nicht sein Topniveau abgerufen, gab Hoeneß zu verstehen. Aber: «So katastrophal wie teilweise die Berichterstattung über ihn ist, hat er auch nicht gespielt.» Das störe ihn schon, sagte der Trainer mit ruhiger Stimme, aber mit bestimmtem Ton. «Eine schöne Mitte wäre hier auch mal angebracht.» Nach dem Liga-Sieg gegen den 1. FC Köln (4:1) war die Kritik an Undav zuletzt wieder etwas lauter geworden.

Undav für Hoeneß «immer wertvoll»

«Wer anfängt und versuchen möchte, Deniz Undav über Statistiken zu erklären, hat schon verloren aus meiner Sicht», erklärte Hoeneß. «Er ist da, wo er jetzt ist, weil er seinen Weg beschritten hat, seinen eigenen Kopf hat. Und so musst du ihn auch abholen.» Der VfB-Kapitän verstehe und lese das Spiel «unglaublich gut». Undav gebe auch wichtige Impulse an ihn als Trainer weiter. Daher sei er «immer wertvoll – auch, wenn er mal nicht die besten Aktionen im Spiel hat.»

Allen beim VfB sei immer klar gewesen, «dass er für uns nicht mehr die 13 Kilometer läuft im Spiel», sagte Hoeneß. «Wenn du das haben möchtest, musst du jemand anderen holen. Aber wir wollten genau ihn.» Undav habe in den vergangenen Jahren immer wieder «extrem wichtige Scorer» gesammelt.

Nach dem Köln-Spiel hatte Hoeneß von Achillessehnen-Problemen bei seinem Angreifer berichtet. In den vergangenen Tagen habe Undav aber normal trainiert, meinte der Coach. Gegen Stavanger stehe er demnach zur Verfügung.