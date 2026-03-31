Stuttgart (dpa) – Bundestrainer Julian Nagelsmann hat ebenso wie mehrere Fußball-Nationalspieler um Siegtorschütze Deniz Undav und Kapitän Joshua Kimmich die Pfiffe gegen Leroy Sané beim 2:1 im WM-Test gegen Ghana beklagt.

«Ich will keine Fans kritisieren, weil das habe ich einmal gemacht vor ein, zwei Jahren. Das hätte ich nicht machen sollen. Generell finde ich es aber wichtig, dass wir, egal, ob man jetzt zufrieden ist mit der Leistung oder nicht, den Spieler zumindest bei der Einwechslung so lange unterstützt, wie er den Adler auf der Brust trägt», sagte Nagelsmann.

Der umstrittene Sané war bei seiner Einwechslung in der 78. Minute von Teilen des Stuttgarter Publikums mit Pfiffen bedacht worden. Sehr deutlich Position bezog nach der Partie in seinem Heimstadion der Stuttgarter Angreifer Undav, der auf Kopfballvorlage von Sané das späte Siegtor erzielt hatte.

Undavs Appell an die deutschen Fans

«Ich appelliere noch mal an die Fans: Wir brauchen jeden Spieler, egal ob man Leroy mag oder nicht, wir werden ihn brauchen. Wir wissen um seine Qualität. Und wir sind eine Mannschaft, wir sind eine Nation, wir müssen zusammenhalten, da darf man keinen ausgrenzen», sagte Undav.

Zuvor hatte der Matchwinner bereits nach Abschluss eines ARD-Interviews von sich aus das Thema vor laufender Kamera angesprochen, da ihm eine Verteidigung Sanés besonders am Herzen lag. «Ich finde es sehr schade, dass ich so einen Support kriege und ein Mitspieler von mir bei der Nationalmannschaft ausgepfiffen wird», sagte Undav, der in Stuttgart schon vor seiner Einwechslung mit Sprechchören bedacht worden war.

Kimmich sieht bessere Leistung

Kimmich lobte Sané für einen engagierten Kurzauftritt. «Er ist eigentlich einer, der überhaupt nicht egoistisch ist. Und deswegen wird ihm das auch nicht immer gerecht, diese Sichtweise von außen», betonte der DFB-Kapitän. Beim 4:3 in der Schweiz hatte Sané am vergangenen Freitag als Startelfspieler eine schwache Leistung gezeigt. Auch bei seinen WM- und EM-Einsätzen hatte der 30 Jahre alte Sané nie sein ganzes Potenzial abgerufen.

Im November hatte Nagelsmann den Offensivmann von Galatasaray Istanbul öffentlich angezählt und betont, dass dieser unter ihm als Bundestrainer nicht mehr viele Chancen im DFB-Team bekommen werde. Anschließend hatte Sané beim wichtigen 6:0 gegen die Slowakei zum Abschluss der WM-Qualifikation zweimal getroffen.

Nagelsmann wünscht sich Unterstützung für jeden Nationalspieler auf dem Weg zur WM im Sommer. «Ich finde schon, wenn wir anfangen, uns gegenseitig zu zerfleischen, in Anführungszeichen, wird es garantiert nicht besser. Das ist in meinen Augen der falsche Weg», sagte der Bundestrainer. «Er hat sogar das Tor vorbereitet. Da haben die Fans dann gejubelt.»

Sportlich bescheinigte der Bundestrainer Sané bei seinem Kurzauftritt eine Steigerung gegenüber dem Auftritt beim 4:3 gegen die Schweiz: «Ich glaube, Leroy hat heute deutlich besser gespielt.»