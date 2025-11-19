Pfefferspray in Kölner Schule – 19 Schüler verletzt

Köln (dpa) – Bei einer Auseinandersetzung zwischen einem 16-Jährigen und zwei mutmaßlich ebenfalls Jugendlichen in einer Gesamtschule in Köln-Rodenkirchen sind mindestens 19 Schüler verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der 16-Jährige im Flur der Schule von den beiden Unbekannten mit Pfefferspray und Schlägen attackiert worden sein. Daraufhin habe er zur Verteidigung ebenfalls Pfefferspray einsetzt und im Gebäude versprüht.

Einsatz- und Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr waren vor Ort und kümmerten sich um die verletzten Schüler. Neun von ihnen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Angehörige der Betroffenen wurden laut Polizei ebenfalls noch an der Schule betreut.