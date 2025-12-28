Pesic feiert mit Bayern erfolgreiches Heimdebüt in der BBL

Der Überraschungsdritte aus Trier hält in München gut mit. Doch am Ende jubelt der Spitzenreiter.

München (dpa) – Die Basketballer des FC Bayern München haben beim Bundesliga-Heimdebüt von Trainer Svetislav Pesic die Tabellenführung untermauert. Der Spitzenreiter gewann daheim gegen den starken Aufsteiger Gladiators Trier mit 94:83 (56:42). Nur das dritte Viertel konnten die Gäste für sich entscheiden.

Bester Werfer des Spiels war Jordan Roland vom Überraschungsdritten aus Trier. Er kam auf 24 Punkte. Für die Bayern war der deutsche Nationalspieler Andreas Obst mit 15 Punkten am erfolgreichsten.

Pesic kehrte erst zu Wochenstart zu den Bayern zurück, nachdem sich der deutsche Champion von Weltmeister-Coach Gordon Herbert getrennt hatte. Unter der Leitung des Trainer-Routiniers kassierten die Münchner zunächst eine Niederlage in der Euroleague gegen Hapoel Tel Aviv (72:82) und gewannen anschließend in der Liga mit 97:69 bei den Skyliners Frankfurt.