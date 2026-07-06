Düsseldorf (dpa) – Der ehemalige deutsche Bundestrainer Berti Vogts sieht Matthias Sammer als ideale Ergänzung für den möglichen künftigen Bundestrainer Jürgen Klopp. «Es ist wichtig, dass der Bundestrainer einen starken Mann an seiner Seite hat. Und da fällt mir nur einer ein: Matthias Sammer. Es wäre in meinen Augen die perfekte Ergänzung zu Klopp», schrieb Vogts in seiner Kolumne für die «Rheinische Post».

Der 79-Jährige verwies auf die erfolgreiche Zusammenarbeit von Jürgen Klinsmann und Joachim Löw bis hin zur Heim-WM 2006. «Sammer kennt das Spiel und er hat den nötigen Ehrgeiz, der mir zuletzt in der Nationalmannschaft gefehlt hat. Den kann er ins Team tragen – und er kann Klopp den Rücken freihalten», schrieb Vogts. Wie das Konstrukt am Ende bezeichnet werde, spiele keine Rolle. «Es darf auch keine Eitelkeiten geben. Je mehr Kompetenz da ist, desto besser.»

«Top-Lösung»: Vogts schwärmt von Klopp

Sammer bringe Führungsstärke und die Fähigkeit mit, auf Spieler einzuwirken. Zudem wisse er, «wie Erfolg geht», schrieb der Europameister-Trainer von 1996. Damals war Sammer eine zentrale Figur in der DFB-Auswahl. Sowohl Klopp als auch Sammer seien zudem «starke Fußballpersönlichkeiten, die sich in der Vergangenheit gern mal gerieben haben. Das ist auch wichtig, aber im Sinne des Fußballs. Beide lieben den Fußball», schrieb der Europameister von 1972 und Weltmeister von 1974.

Klopp ist für Vogts «eine Top-Lösung» für die Nachfolge von Julian Nagelsmann als Bundestrainer. Der Ex-Coach des FC Liverpool habe «den Ehrgeiz, etwas zu bewegen, er hat das Fachwissen, um die Mannschaft nach vorn zu bringen, er hat das Feuer, um zu begeistern, er ist ein guter Kommunikator und er hat ein internationales Flair durch seine erfolgreiche Arbeit in Liverpool, das lässt ihn einen anderen Blick auf den deutschen Fußball haben», erklärte Vogts.