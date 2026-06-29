Die Polizei wird zu einem Gartenfest gerufen. Dort greift ein 27-Jähriger die Beamten an.

Schutzbach (dpa) – Bei einem Einsatz auf einer Gartenparty im rheinland-pfälzischen Kreis Altenkirchen sind vier Polizeibeamte verletzt worden. Die Beamten waren am Samstag wegen einer Schlägerei zu dem Fest gerufen worden, wie die Polizei berichtete. Dort traf die Streife auf einen aggressiven 27-Jährigen aus Reichshof in Nordrhein-Westfalen, der sich mit dem Gastgeber geprügelt hatte.

Gäste hatten die Auseinandersetzung zwar bereits geschlichtet. Dann aber ging der Gast auf die Polizei los. Vier Polizeibeamtinnen und -beamte wurden dabei leicht verletzt. Schließlich gelang es den Einsatzkräften, den 27-Jährigen zu fixieren.

Der Mann wurde zu einer Blutentnahme gebracht und in Polizeigewahrsam genommen. Auch er wurde in der vorangegangenen Auseinandersetzungen leicht verletzt. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren.