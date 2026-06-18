Manuel Neuer muss bei der WM bislang ohne Familienbesuch auskommen. Ziel ist, dass Frau und Kind im Turnierverlauf nach Amerika kommen. Intensiver Kontakt besteht trotzdem.

Winston-Salem (dpa) – Manuel Neuer kann während der Fußball-WM bislang nur mit Video-Calls Kontakt zu seiner Frau und seinem zwei Jahre alten Sohn in der Heimat halten. «Ich habe den Kleinen jetzt gerade quasi ins Bett gebracht vor der Pressekonferenz», erzählte Deutschlands Rekordtorhüter lächelnd im DFB-Quartier in Winston-Salem zwei Tage vor dem zweiten Gruppenspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste.

Badewanne und Kinderturnen

«Er war noch kurz in der Badewanne gewesen und vorher beim Kinderturnen. Also, es läuft alles», berichtete der 40 Jahre alte Papa sichtlich stolz. Während etliche Teamkollegen bereits rund um das Auftaktspiel gegen Curaçao in Houston ihre Familien bei sich hatten, waren Neuers Ehefrau Anika und der im März 2024 geborene Luca noch nicht in den USA.

«Das ist auf jeden Fall schon ein Ziel», sagte Neuer jedoch mit Blick auf den weiteren Turnierverlauf. «Ich würde mich auch freuen, wenn das der Fall ist.» Bei der Heim-EM 2024 war seine Anika bei einigen DFB-Partien im Stadion dabei.

Problem Zeitverschiebung

Es sei ansonsten schon «ein bisschen schwierig», Kontakt zu halten «mit der Zeitverschiebung». Deutschland ist North Carolina um sechs Stunden voraus. Da könne es schon mal leicht passieren, dass man mal nachts jemanden wecke daheim. «Das ist bei mir aber noch nicht der Fall gewesen», bemerkte Neuer lächelnd.