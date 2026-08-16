Verkehrstragödie
Zwölf Tote bei Unfall eines polnischen Reisebusses in Ungarn
Nach Schüssen auf Mann in Köln: Festnahme in Ungarn
Beim Unfall eines polnischen Reisebusses starben im Osten Ungarns mindestens zwölf Menschen. (Symbolbild)
Rolf Vennenbernd. DPA

Ein Autobus aus Polen stürzt im Osten des Donaulandes von der Autobahn. Mindestens zwölf Menschen sterben, weitere werden verletzt. Der Fahrer steht im Fokus der Ermittlungen.

Miskolc (dpa) – Bei einem Unfall eines Reisebusses aus Polen sind im Osten Ungarns mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Mehrere weitere Reisende erlitten Verletzungen, wie die ungarische Polizei in der Bezirkshauptstadt Miskolc mitteilte. Der Bus war auf der Autobahn M3 bei Mezökeresztes, etwa 140 Kilometer östlich von Budapest, von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Fahrer bei der Fahrt in der Nacht zum Sonntag am Lenkrad eingeschlafen. Die Behörde nahm ihn anschließend fest.

© dpa-infocom, dpa:260816-930-536470/1

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