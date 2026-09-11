Auf einer Fernstraße im Nordwesten Russlands stoßen drei Fahrzeuge zusammen. Für viele Menschen endet der Unfall tödlich.

Archangelsk (dpa) – In der nordwestrussischen Region Archangelsk sind bei einem Autounfall mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Acht weitere seien verletzt worden, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Behördenangaben. Mindestens eines der Todesopfer sei minderjährig.

Ein Holztransporter, ein Kleinbus und ein Auto seien auf der Fernstraße M 8 zusammengestoßen. Nach vorläufigen Angaben habe der Kleinbus das Auto überholt und sei dabei mit dem ihm entgegenkommenden Holztransporter zusammengeprallt.