Zweigeteiltes Wetter zum Jahresausklang

Wind und Wolken, Schnee und Sturm - aber auch Regen. Mit einem regional sehr unterschiedlichen Wetter verabschiedet sich das Jahr 2025 in Deutschland. Das sind die Aussichten für die Silvesternacht.

Offenbach (dpa) – Wolken und Wind – im Nordosten auch Regen und Schnee – können den Spaß am Silvesterfeuerwerk in Deutschland trüben. An der Nordsee und in den Bergen ist es mitunter sogar stürmisch und somit gefährlich, warnt Meteorologe Lars Kirchhübel vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach.

Von der Nordsee über Schleswig-Holstein bis Sachsen und den Südosten Bayerns muss am letzten Tag des Jahres immer wieder mit Niederschlägen gerechnet werden. Dafür gibt es meist Plusgrade. Im Norden regnet es. In den Mittelgebirgen und in Bayern kann es teils kräftig schneien. Auch hier gilt Vorsicht mit Feuerwerk bei teils kräftigerem Wind.

Hier ist der Himmel sternenklar

Die Menschen im Südwesten Deutschlands können sich dagegen über trockenes Wetter mit nur schwachem bis mäßigem Wind freuen. Allerdings ist der Himmel meist dicht bewölkt.

Die Aussichten für die Silvesternacht sind in der Region vom Schwarzwald bis zu den Alpen am besten: Der Himmel soll sternenklar sein. Allerdings ist es mit bis zu minus zehn Grad sehr kalt.