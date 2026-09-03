Kriminalität
Zwei Tote und Verletzte nach Schüssen in Minneapolis
Schüsse in Minneapolis
Die Polizei ist in Minneapolis mit einem Großaufgebot vor Ort.
Ellen Schmidt. DPA

Bei Schüssen in einem Hochhaus in Minneapolis kommen zwei Menschen ums Leben. Auch der Tatverdächtige stirbt. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

Lesezeit 1 Minute

Minneapolis (dpa) – Bei einem Schussvorfall in einem Hochhaus in Minneapolis sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Zudem sei der mutmaßliche Täter zu Tode gekommen, teilte die Polizei auf einer Pressekonferenz mit. Drei Beamte seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, zwei davon mit Schusswunden. Ob der Verdächtige durch Kugeln der Polizei starb, blieb zunächst unklar. Auch die Hintergründe der Tat waren noch offen.

Einer der verletzten Polizisten habe eine Schusswunde am Bein, ein anderer werde bereits operiert, erklärten die Ermittler. Ein dritter Beamter habe eine nicht lebensbedrohliche Verletzung davongetragen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag (Ortszeit) zu dem Einsatzort gerufen. Zunächst hatte es geheißen, ein Mensch sei angeschossen worden. Vor Ort hörten die Beamten weitere Schüsse und folgten den Geräuschen bis ins oberste Stockwerk, wo sie in dichten Nebel gerieten. Angaben dazu, was danach geschah, machte die Polizei zunächst nicht.

FBI-Direktor Kash Patel teilte auf der Plattform X mit, seine Behörde sei über das Geschehen informiert und mit Einsatzkräften vor Ort. «Wir werden alle erforderlichen Ressourcen bereitstellen, um die örtlichen Behörden zu unterstützen.»

Minneapolis liegt im Bundesstaat Minnesota im Norden der USA, die Stadt hat etwas mehr als 400.000 Einwohner. Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Loring Park, unmittelbar südwestlich der Innenstadt.

In den USA gehört tödliche Schusswaffengewalt zum Alltag. Die Waffengesetze sind vergleichsweise lax, Pistolen und Waffen größerer Kaliber sind leicht zugänglich und millionenfach im Umlauf. Allein in Minnesota mit seinen 5,8 Millionen Einwohnern kamen 2024 nach Behördenangaben 582 Menschen infolge von Schüssen ums Leben.

© dpa-infocom, dpa:260903-930-624809/1

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