Im Stadtteil Brooklyn bricht ein Wohngebäude in sich zusammen. Mindestens acht Menschen kommen ums Leben – darunter auch Kinder. Unter gefährlichen Bedingungen wird weiter nach Überlebenden gesucht.

New York (dpa) - Beim Einsturz eines mehrstöckigen Wohnhauses im New Yorker Stadtteil Brooklyn sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen – darunter auch zwei Kinder. 18 Personen seien verletzt worden, teilte der Bürgermeister der US-Metropole, Zohran Mamdani, bei einer Pressekonferenz mit. Unter ihnen seien vier Feuerwehrleute. Eine Person befinde sich in kritischem Zustand.

Unter den Todesopfern seien auch zwei Bauarbeiter. «Es waren unsere Freunde und Nachbarn, Eltern und Kinder, junge Familien, die sich in unserer Stadt ein Leben aufbauten», sagte Mamdani.

Das Gebäude war am Mittwochnachmittag komplett in sich zusammengebrochen, Teile des Hauses stürzten in eine unmittelbar angrenzende Baugrube. Die Feuerwehr sprach von einem dreistöckigen Haus, wobei in den USA das Erdgeschoss in der Regel als erster Stock mitgezählt wird. Ob die Grube womöglich zum Einsturz des Gebäudes beitrug, war zunächst unklar – Mamdani kündigte an, die beteiligten Baufirmen genau unter die Lupe zu nehmen.

Feuerwehr war binnen einer Minute vor Ort

Das erste Einsatzfahrzeug der Feuerwehr war den Angaben zufolge zufällig in der Nähe des Unglücksortes im Viertel Flatbush gewesen und deshalb binnen weniger als einer Minute nach der Alarmierung vor Ort. Auch im Nachbargebäude seien aufgrund des Einsturzes Menschen eingeschlossen gewesen, hieß es. Sie konnten jedoch zügig befreit werden.

An der Bergungs- und Rettungsaktion waren mehr als 250 Feuerwehrleute und Sanitäter sowie Suchhunde beteiligt. Es handle sich um einen «extrem gefährlichen» Einsatz, bei dem das Vorgehen der Retter gut abgestimmt werden müsse, um mögliche Überlebende unter dem Trümmerberg nicht zu gefährden, sagte Feuerwehrchefin Lillian Bonsignore am Donnerstag. Sie betonte, dass weiter nach Überlebenden gesucht werde.

Schwangere Frau aus den Trümmern gezogen

In der Nacht zum Donnerstag wurden Medienberichten zufolge mehrere Menschen aus den Trümmern gezogen, darunter eine schwangere Frau. «Sie ist noch am Leben», sagte ihr Ehemann dem Sender ABC7 unter Tränen. «Ich bin sehr glücklich.»

Die Einsatzkräfte kämpften am Donnerstag gegen ungünstige Wetterbedingungen an. Während Mamdanis Pressekonferenz ging an der Unglücksstelle bereits heftiger Regen nieder.