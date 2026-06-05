Notfall im Bahnverkehr
Zug kollidiert in Tschechien mit Lastwagen
Zusammenstoß von Zug und Lkw in Tschechien
Bei Prostejov in Tschechien sind ein Personenzug und ein Lastwagen zusammengestoßen.
Peøina Ludìk. DPA

Ein unbeschrankter Bahnübergang wird zum Schauplatz eines schweren Unfalls. Die Ermittlungen zur Ursache laufen noch. Alkohol spielte der Polizei zufolge aber keine Rolle.

Prostejov (dpa) – An einem Bahnübergang in Tschechien ist ein Personenzug mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Acht Menschen seien verletzt worden und ins Krankenhaus gekommen, berichtete die Agentur CTK unter Berufung auf den Rettungsdienst. Sie hätten überwiegend Prellungen und Schürfwunden erlitten.

Auf Bildern war zu sehen, dass der vordere Teil des zweiteiligen Triebwagens bei dem Aufprall entgleiste. Zu der Kollision kam es an einem unbeschrankten Bahnübergang bei Prostejov, rund 200 Kilometer östlich von Prag. Neben mehreren Rettungswagen waren auch zwei Hubschrauber an der Unfallstelle im Einsatz.

Polizei bei X, auf Tschechisch

© dpa-infocom, dpa:260605-930-177884/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

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