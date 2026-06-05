Ein unbeschrankter Bahnübergang wird zum Schauplatz eines schweren Unfalls. Die Ermittlungen zur Ursache laufen noch. Alkohol spielte der Polizei zufolge aber keine Rolle.

Prostejov (dpa) – An einem Bahnübergang in Tschechien ist ein Personenzug mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Acht Menschen seien verletzt worden und ins Krankenhaus gekommen, berichtete die Agentur CTK unter Berufung auf den Rettungsdienst. Sie hätten überwiegend Prellungen und Schürfwunden erlitten.

Auf Bildern war zu sehen, dass der vordere Teil des zweiteiligen Triebwagens bei dem Aufprall entgleiste. Zu der Kollision kam es an einem unbeschrankten Bahnübergang bei Prostejov, rund 200 Kilometer östlich von Prag. Neben mehreren Rettungswagen waren auch zwei Hubschrauber an der Unfallstelle im Einsatz.

Polizei bei X, auf Tschechisch