Zu Ostern fahren viele Menschen in die Ferien oder auf Familienbesuch. Zu Lande und in der Luft herrscht Hochbetrieb.

Berlin/München (dpa) - An Ostern wird voraussichtlich Hochbetrieb auf Straßen, Schienen und in der Luft herrschen. Sowohl die Deutsche Bahn als auch der Autoclub ADAC rechnen mit hohem Verkehrsaufkommen, auch den Flughäfen steht ein arbeitsreiches Wochenende bevor.

Die alljährliche Reisewelle am Osterwochenende beginnt üblicherweise schon am Gründonnerstag. Die DB rechnet im Fernverkehr auch am Karfreitag und Ostermontag mit hoher Auslastung, insbesondere auf den Verbindungen Berlin-Köln, Berlin-München und Frankfurt-Köln.

Anstieg der Spritpreise bringt DB mehr Fahrgäste

Die Züge könnten wegen des starken Anstiegs der Benzinpreise sogar voller werden als üblich. Die Buchungszahlen liegen laut DB an einzelnen Tagen im zweistelligen Prozentbereich über den Erwartungen. «Ein Grund dafür sind sicher auch die hohen Spritpreise.» Etwas weniger voll könnten die Züge am eigentlichen Wochenende werden. «Wer früher oder später fahren kann, findet meist noch weniger ausgelastete Fahrten», teilte die DB mit. «Das gilt insbesondere für Karsamstag und Ostersonntag sowie für in den Abendstunden verkehrende Züge.»

Autobahnen: Viele fahren in den Süden - und nach Polen

Doch auch auf vielen Autobahnen wird voraussichtlich Geduld gefragt sein. Zu den erwarteten Staustrecken zählt der ADAC unter anderem die Autobahnen Richtung Süden, so die A7 von Hamburg über Kasel und Ulm ins Allgäu, die A8 München - Salzburg und die A5 Karlsruhe - Basel. Zu den kritischen Stauzonen zählt der Autoclub aber auch den Berliner Ring (A10 und A12) und die A4 Dresden - Görlitz, nicht zuletzt, weil viele in Deutschland arbeitende Polen über Ostern Familie und Freunde zu Hause besuchen.

Viel Verkehr auch in der Luft

Etliche Menschen zieht es auch in größere Fernen, beziehungsweise wärmere Gefilde. So sind allein am Münchner Flughafen - nach Frankfurt die Nummer zwei in Deutschland - von Gründonnerstag bis Ostermontag 4.400 Starts und Landungen geplant. Die Flughafengesellschaft rechnet für die fünf Tage mit rund einer halben Million Passagiere.