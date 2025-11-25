Zoo in San Diego trauert um 140 Jahre alte Schildkröte

San Diego (dpa) – Als die Schildkröte Gramma auf Galapagos auf die Welt kam, lag der Bürgerkrieg in den USA gerade einmal 15 Jahre zurück und Donald Trumps Großvater Friedrich war frisch aus Bayern in die Neue Welt aufgebrochen. Das Tier kam zwischen 1928 und 1931 mitten in der Weltwirtschaftskrise in den Zoo von San Diego und ist nun am 20. November laut Angaben des Tierparks im Alter von rund 140 Jahren gestorben.

Wegen ihres hohen Alters sei der Knochen-Zustand der Schildkröte so schlecht geworden, dass die Pfleger sich entschieden hätten, sich von ihr zu verabschieden, heißt es auf der Instagram-Seite des Parks. Die anfangs noch auf Schwarz-Weiß-Fotos abgelichtete «Königin des Zoos» sei am Ende ihres Lebens zu einem dauerpräsenten Social-Media-Star geworden, hieß es weiter. Die «Geschichtszeugin und geliebte Ikone» sei vermutlich das älteste Lebewesen des Zoos gewesen, teilte die Einrichtung mit.