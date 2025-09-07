Carlo Acutis starb 2006 mit 15 Jahren an Krebs. Jetzt wird er in den Heiligenstand aufgenommen. Die katholische Kirche hofft, damit für junge Leute wieder attraktiver zu werden.

Rom (dpa) – Auf dem Petersplatz im Vatikan sind mehrere Zehntausend Menschen zur Heiligsprechung des italienischen Jugendlichen Carlo Acutis zusammengekommen, der im Alter von nur 15 Jahren an Leukämie starb. Der Gottesdienst wird von Papst Leo XIV. geleitet. Für das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken ist es die erste Heiligsprechung seit seiner Wahl vor vier Monaten. Zusammen mit Acutis wird ein weiterer Italiener in den Heiligenstand erhoben, der in jungen Jahren starb.

Auch Eltern bei Heiligsprechung dabei

Unter den Teilnehmern des Gottesdienstes sind auch Acutis' Eltern sowie seine beiden Geschwister. Der Teenager war 2006 nach dem Ausbruch seiner Krankheit innerhalb weniger Tage gestorben. Aus Sicht der katholischen Kirche hatte er bis dahin für einen jungen Christen ein vorbildliches Leben geführt. Zudem soll er nach seinem Tod zwei sogenannte Wunder bewirkt haben. Acutis wird vom Vatikan als «Cyber-Apostel» und «Influencer Gottes» bezeichnet, weil er auch im Internet für seinen Glauben warb.

Die Kirche will damit auch für junge Leute wieder attraktiver werden. Es gibt jedoch auch Kritik. Inzwischen hat sich um den Jungen, dessen Leichnam in einer Kirche der italienischen Kleinstadt Assisi ausgestellt ist, ein Personenkult entwickelt. Vergangenes Jahr kamen mehr als eine Million Menschen dorthin. In den Souvenirgeschäften der Heimatstadt des Heiligen Franz von Assisi werden zahlreiche Andenken an den Teenager verkauft. Reliquien von ihm waren auch schon in Deutschland ausgestellt.

Weiterer Italiener wird heiliggesprochen

Zusammen mit Acutis wird ein weiterer Italiener heiliggesprochen, der in jungen Jahren starb: Pier Giorgio Frassati (1901-1924) soll sich besonders für arme und ausgegrenzte Menschen eingesetzt haben. Beide Vorhaben gehen noch auf den an Ostern verstorbenen Vorgänger des ersten Papstes aus den USA zurück, den argentinischen Papst Franziskus. Insgesamt hat die katholische Kirche mehr als 10.000 Heilige, angefangen mit der Gottesmutter Maria und fast allen Aposteln.

Selig- und Heiligsprechungen laufen nach einem komplizierten, mehrstufigen Verfahren ab. Dafür wird das Leben der Kandidaten genau durchleuchtet. Einst begann das frühestens 50 Jahre nach dem Tod. Bei Acutis dauerte das Verfahren nicht einmal 20 Jahre. In der Regel ist erforderlich, dass einem Heiligen Wunder zugeschrieben werden können. Bei dem Teenager wertet der Vatikan zwei Heilungen in Brasilien und Italien in diesem Sinne.