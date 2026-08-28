Katastrophe im Himalaya
Zahl der Todesopfer steigt nach Sturzflut auf 472
Sturzflut an Grenze zwischen China und Nepal
Die Straße zum Grenzposten Gyirong wurde durch die Flut unpassierbar.
Uncredited. DPA

Die verheerende Sturzflut im Himalaya-Gebirge zwischen China und Nepal hinterließ eine Schneise der Zerstörung. Auch an Tag zwei nach der Katastrophe werden immer weitere Leichen geborgen.

Lesezeit 1 Minute

Kathmandu (dpa) - In Nepal ist die Zahl der Toten nach der Flutkatastrophe im Grenzgebiet zu China auf mindestens 469 gestiegen. Wie die nepalesische Polizei mitteilte, wurden zudem 1.545 Menschen gerettet, darunter viele Verletzte. Damit liegt die Gesamtzahl der bestätigten Todesopfer in China und Nepal bei 472, nachdem die Volksrepublik bislang 3 Leichenfunde vermeldet hatte. Zudem gelten weiterhin mehr als 1.400 Menschen als vermisst.

«Es wird noch einige Zeit dauern, bis wir einen vollständigen Überblick über die Vermissten haben, da wir derzeit noch kein klares Bild haben», sagte Polizeisprecher Abi Narayan Kafle der Deutschen Presse-Agentur. Es könne noch Tage dauern, fügte er hinzu. Laut Polizeiangaben wurden Dutzende Leichen noch nicht identifiziert, auch weil viele Körper von der gewaltigen Wucht der reißenden Sturzflut aus Wasser, Schlamm und Geröll völlig entstellt oder in Teile gerissen wurden.

© dpa-infocom, dpa:260828-930-593919/2

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