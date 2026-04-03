Das Wetter ist an Ostern erst unbeständig, dann wird es freundlicher. Wo Spaziergänger besonders profitieren, zeigt die Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts.

Offenbach (dpa) – Sonnige Ostern wird es in diesem Jahr nur eingeschränkt geben. Bis Sonntag ziehen immer wieder Tiefausläufer über Deutschland hinweg, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt. «Diese bringen neben dichten Wolken auch Regen, vor allem im Süden sind am Sonntag auch Schauer und Gewitter möglich», sagt DWD-Meteorologe Markus Eifried. Dazwischen ist es aber auch immer wieder sonnig.

Der wärmste Tag wird voraussichtlich der Sonntag. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 23 Grad, die höchsten Temperaturen werden in tieferen Lagen Süddeutschlands und Sachsen sowie in der Niederlausitz erwartet. Allerdings ist es windig, so dass sich die Temperaturen kühler anfühlen. Auf den Bergen muss mit Sturmböen gerechnet werden. Bodenfrost gibt es nur noch vereinzelt.

Sonntag in Teilen Deutschlands regnerisch

Zur Osternest-Suche am Sonntag muss vom Nordwesten bis zur Mitte Deutschlands gelegentlicher Regen einkalkuliert werden. Im Süden und Osten ist es der Vorhersage zufolge nach Auflösung lokaler Nebelfelder zunächst sonnig oder nur locker bewölkt. Später kann es im Süden einzelne Schauer und Gewitter geben.

Schöner wird es ab Montag, denn aus Frankreich naht ein Hoch. «Unbeständig mit etwas Regen bleibt es an den Alpen, auch im Norden gibt es den ein oder anderen kurzen Schauer», sagt Eifried. Sonst dominiere ein Sonne-Wolken-Mix mit viel Sonnenschein im Südwesten.

Montag bester Tag für Osterspaziergang

«Damit steht vielerorts dem traditionellen Osterspaziergang vom Wetter nichts entgegen! Im Norden ist der Wind recht flott unterwegs, da ist eine Jacke beim Spaziergang vonnöten, da dort aus Nordwesten dann kühlere Luftmassen einsickern», sagt der Meteorologe. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden zwischen 9 und 14, sonst zwischen 14 und 19. Im Südwesten sind bis 21 Grad möglich.

Auch der Dienstag und der Mittwoch werden voraussichtlich sonnig. Einige Wolken gibt es im Nordosten. Mit Ausnahme der Küsten wird es wärmer.